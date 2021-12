電子技販は12月23日、基板アート雑貨「FLASHシリーズ」より、ガンダムシリーズを題材にした「FLASH 基板アート iPhone13Proケース、iPhone13Pro Maxケース」を発表した。12月23日より発売する。価格は全モデル17,600円。ラインナップは以下の通りで、それぞれiPhone 13 Pro用とiPhone 13 Pro Max用がある。

ガンダム ラストシューティング Ver.

ガンダム(透視図)

シャア専用ザク(透視図)

ユニコーンガンダム Ver.TWC

ガンダム ラストシューティング Ver.

ガンダム(透視図)

シャア専用ザク(透視図)

ユニコーンガンダム Ver.TWC

本物の基板を内蔵しており、電子部品を実装後に基板を樹脂でコーティング。ケース表面にはLEDを実装し、iPhone自身が発する電波を電力に変換、昇圧することでLEDを発光させる。通常時は光らない。

使用している電子部品は、IC×1点・LED×1点・抵抗×1点・ダイオード×12点・コンデンサ×12点。本体サイズと重さは、iPhone 13 Pro用がW77×151.5×12.5mm・50g、iPhone 13 Pro MAX用がW83×165.5×12.5mm・60g。デザイン以外の仕様や機能は共通だ。

ガンダム ラストシューティング Ver.

劇場版「機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙」のラストシューティングを描いたポスターを再現。発光部分はビームライフルから発射されたビーム部分。





ガンダム ラストシューティング Ver.

ガンダム(透視図)

ガンダムの透視図を元にデザインしたモデル。LEDをカメラアイ部分に実装する。

シャア専用ザク(透視図)

シャア専用ザクの透視図を元にデザインしたモデル。LEDをモノアイ部分に実装する。

ユニコーンガンダム Ver.TWC

東京・お台場のユニコーンガンダム立像を元にデザインしたモデル。LEDをコクピット部に実装する。





ユニコーンガンダム Ver.TWC

(C) 創通・サンライズ

(C) 創通・サンライズ CG by NOMURA Co., Ltd.