板垣恵介原作によるアニメ「範馬刃牙」とダーツマシン・PHOENIXDARTSのコラボが決定した。

今回のコラボでは、期間中にPHOENIXDARTS公式Twitterをフォロー、リツイートすると、抽選で「範馬刃牙」デザインの限定PHOENicAカードをプレゼント。さらにダーツで遊んでミッションを達成した人にも、抽選でPHOENicAカードが進呈される。詳細は公式サイトで確認を。

そのほか2022年1月8日に範馬刃牙役の島崎信長、ジュン・ゲバル役の野島健児を迎えて開催されるトークショー付き試写会イベントのWeb配信が決定。19時5分頃よりトークショー部分のみ、YouTubeのTMSアニメ公式チャンネルで視聴することができる。

「範馬刃牙」はNetflixのアニメシリーズとして制作されてきた「刃牙」シリーズの第3部。全12話がNetflixにて独占配信中で、2022年1月10日からあTOKYO MXほかにてテレビ放送がスタートする。

「放送直前ッッ！アニメ『範馬刃牙』キャストトーク付き試写会～この惑星誕生以来の最強のブン語り合い～」

日程：2022年1月8日（土） 17:30開場 / 18:00開始

配信：2022年1月8日（土） 19:05配信開始、19:15トークショー開始

会場：東京都 スペースFS汐留

出演：島崎信長（範馬刃牙役）、野島健児（ジュン・ゲバル役）、横井佑来氏（元「刃牙」シリーズ編集担当、現秋田書店宣伝部） ほか

アニメ「範馬刃牙」

放送情報

TOKYO MX：2022年1月10日（月）より毎週月曜日23:00～

サンテレビ：2022年1月10日（月）より毎週月曜日24:30～

KBS京都：2022年1月10日（月）より毎週月曜日24:30～

HTB北海道テレビ：2022年1月10日（月）より毎週月曜日25:50～

テレビ愛知：2022年1月10日（月）より毎週月曜日26:35～

TVQ九州放送：2022年1月11日（火）より毎週火曜日27:05～

BS11：2022年1月13日（木）より毎週木曜日25:00～

スタッフ

原作：板垣恵介（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）

監督：平野俊貴

シリーズ構成：浦畑達彦

キャラクターデザイン：石川晋吾

色彩設計：宮脇裕美

美術監督：吉原俊一郎

撮影監督：野口龍生

編集：佐野由里子

音楽：藤澤健至

音響監督：浦上靖之、浦上慶子

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

製作：範馬刃牙製作委員会

キャスト

範馬刃牙：島崎信長

範馬勇次郎：大塚明夫

ビスケット・オリバ：大塚芳忠

ジュン・ゲバル：野島健児

マリア：小山茉美

ゲリー・ストライダム：土師孝也

鮎川ルミナ：潘めぐみ

サマン：玄田哲章

アイアン・マイケル：間宮康弘

リップ、トゥース、タング：山寺宏一

カモミール・レッセン：小野賢章

刑務所所長：田中亮一

老人受刑者：麻生智久

サミュエル副所長：楠大典

ジョージ・ボッシュ：大川透

巨漢受刑者（ケント）：斉藤次郎

ボブ・マッカーシー：江原正士

ナレーション：古谷徹

※島崎信長の崎は立つ崎、吉原俊一郎の吉はつちよしが正式表記。

(c)垣恵介(秋田書店)／範馬刃牙製作委員会