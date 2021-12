筒井哲也原作による実写映画「ノイズ」が2022年1月28日に公開されることを記念し、同作でW主演を務める藤原竜也と松山ケンイチの共演作である映画「DEATH NOTE デスノート」シリーズ3作品が、TVerで無料配信されている。

「ノイズ」は絶海に浮かぶ孤島・猪狩島を舞台に描かれるサスペンス。島の青年・泉圭太と幼なじみの猟師・田辺純、そして新米警察官の守屋真一郎が、猪狩島を訪れた元受刑者の小御坂睦雄を誤って殺してしまったことから物語が展開される。圭太役を藤原、純役を松山が務める。無料配信されているのは2人の初共演作である映画「DEATH NOTE デスノート」、続編の「DEATH NOTE デスノート the Last name」、スピンオフ作の「L change the WorLd」。いずれもTVerで12月31日23時59分まで楽しめる。

また「DEATH NOTE デスノート」のみならず、これまでいくつものワーナー・ブラザース映画に出演してきた藤原。そのことにスポットを当て、出演作のカットを集めた「歴代【ワーナー・ブラザース×藤原竜也】特別画像」も解禁された。併せて「ノイズ」より新たな場面写真2点も到着。なお12月24日には藤原、松山、守屋真一郎役の神木隆之介のコメント付き本編映像が解禁予定だ。

映画「ノイズ」

2022年1月28日(金)全国ロードショー

スタッフ

原作:筒井哲也「ノイズ【noise】」(集英社 ヤングジャンプ コミックス GJ 刊)

監督:廣木隆一

脚本:片岡翔

音楽:大友良英

企画・プロデューサー:北島直明

製作・企画:日本テレビ放送網

制作:クレデウス

配給:ワーナー・ブラザース映画

キャスト

泉圭太:藤原竜也

田辺純:松山ケンイチ

守屋真一郎:神木隆之介

泉加奈:黒木華

青木千尋:伊藤歩

小御坂睦雄:渡辺大知

横田昭一:酒向芳

野毛二郎:迫田孝也

守屋仁美:鶴田真由

酒井義昭:波岡一喜

岡崎正:寺島進

庄司華江:余貴美子

横田庄吉:柄本明

畠山努:永瀬正敏