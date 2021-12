「会社の人と浮気をしています」リスナーからの告白にSCANDALのメンバーが喝を入れる!?

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。12月20日(月)の配信では、「会社の人と浮気をしています」「今の彼との将来があまり見えない」というリスナーからの恋愛の悩みに、SCANDALのメンバーが喝を入れる!?HARUNA:今週は、クリスマス直前ということで、収録現場もクリスマス仕様になっております。一同:やったー! ありがとうございます!RINA:ちっちゃいサンタがいるよ。スタッフ:違う、違う!(そこじゃないでしょ!)HARUNA:あ、えーっと…そうですね。(スタジオには)3メートルのクリスマスツリー、ディレクター河合ちゃんが一生懸命ふくらませてくれた、4メートルの雪だるまバルーン、5メートルのサンタさんバルーンがあります。MAMI:RINAちゃんが言ってた(スタジオの)サンタ(人形)は2センチね。RINA 二頭身の2センチね。かわいい。HARUNA:そんなクリスマスムードの中、ひたすらメールを読んでいきますね。<リスナーからのメール・お寿司さん>SCANDALの皆さん、こんばんは。いつも楽しくラジオを聴いています。今回、皆さんに怒ってほしくてメールを書きました。私には一緒に暮らす恋人がいます。「結婚をしよう、しよう」と言われて3年が経とうとしています。そして私は今、会社の人と浮気をしています。私が好きなわけではなく、お相手のほうから「結婚を前提にお付き合いをしたい」と猛アタックを受けています。でも、受け入れてしまっている以上、彼からすれば浮気も同然。お相手の方は、仕事も家事もきちんとこなされていて、すごく心も優しい人なので「幸せになってほしいな、いい人と巡り合えるといいな」と思っていました。私に彼がいることも知っています。でも、好きになってしまった。困らせたくはないけど、一緒になりたいとのことでした。彼とは、うまくいってないわけではないのですが、どんなに疲れていても家事は私、生活リズムも合わず、あまり将来が見えません。好きだとも言ってくれないし、頭を撫でてほしいのに絶対に撫でようとしてくれません。でも、浮気は駄目。私だって浮気をされたらすごく悲しくなります。彼がいるのに受け入れてしまっている私に、どうか喝を入れてください。RINA:なるほど……自分に罪悪感があってメールを送ってくれたんだね。TOMOMI:お相手の方のことがまだ好きになってないってことなのかな?MAMI:罪悪感のほうが勝ってるんじゃない?HARUNA:でもイヤではないのかな?MAMI:もし、今お付き合いしている方と別れたら、好きになれるのかもしれないけど。TOMOMI:別れたらええんちゃう? 将来ないなあって思っているなら。彼のこと好きなのかな?RINA:3年という時間は、情もあるし、安定もあるし、離れられない場所になってるっていうのはあるんじゃないかな。そういう状況やから、新しく登場してきた人に刺激を感じて「好きかも」って錯覚してるのかもしれへんなって思う。HARUNA:「結婚しよう、しよう」って言われてはいるわけだから、結婚がしたいのであれば今のままでもいい気はする。MAMI:これをきっかけに、今の彼と向き合うのがいいんじゃない?* * *恋愛相談、ヘビーな内容も大歓迎です。4人が真剣に一緒に考えます。続きはAuDeeでお楽しみください。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056