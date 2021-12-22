楽天モバイルは12月22日、OPPO製スマートフォン「OPPO Reno5 A」「OPPO A55s 5G」のソフトウェアアップデート配信を開始した。
更新内容はいずれもセキュリティの向上。更新後のソフトウェアバージョンは、「OPPO Reno5 A」がビルド番号「CPH2199_11_A.14」、「OPPO A55s 5G」がビルド番号「CPH2309_11_A.10」となる。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
au、Apple Watch単体用「ウォッチナンバー」のau回線利用者以外の受付を開始
au PAY、全国10の自治体で還元キャンペーン 還元率は20～35％
ドコモ、「Galaxy A21／A41」のソフトウェアアップデート
au、「AQUOS zero6 」「TORQUE 5G」「Speed Wi-Fi HOME」のアップデート
ドコモ、各種サービスのURLを順次変更 - 「docomo.ne.jp」ドメイン下へ移行
NTTドコモ、au (KDDI)、ソフトバンク、Y!mobile (ワイモバイル)に関する情報を集約。スマートフォンなどの端末製品や料金プラン、キャンペーン、割引情報などを掲載。