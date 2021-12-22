楽天モバイルは12月22日、OPPO製スマートフォン「OPPO Reno5 A」「OPPO A55s 5G」のソフトウェアアップデート配信を開始した。

  • OPPO Reno5 A

    OPPO Reno5 A

  • OPPO A55s 5G

    OPPO A55s 5G

更新内容はいずれもセキュリティの向上。更新後のソフトウェアバージョンは、「OPPO Reno5 A」がビルド番号「CPH2199_11_A.14」、「OPPO A55s 5G」がビルド番号「CPH2309_11_A.10」となる。