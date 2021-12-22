望月淳原作によるTVアニメ「ヴァニタスの手記（カルテ）」より、2クール目の本PV、主題歌情報が公開された。
2022年1月14日より2クール目が放送される「ヴァニタスの手記」。本PVでは吸血鬼の青年・ノエと、歴代最年少聖騎士・アストルフォとの戦いシーンなど、本編映像が使用された。またオープニングテーマはLittle Glee Monsterの「Your Name」、エンディングテーマはモノンクルの「salvation」に決定。ともに本PV内で聞くことができる。
さらに12月31日20時よりTOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11で、特別番組「『ヴァニタスの手記』スペシャル特番 ～Le chemin parcouru depuis la rencontre～」がオンエアされることが明かされた。なお2022年1月7日にはTOKYO MXほかで、「『ヴァニタスの手記』2クール目放送直前特番 ～En route pour le Gevaudan～」が放送される。
「『ヴァニタスの手記』スペシャル特番 ～Le chemin parcouru depuis la rencontre～」
TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11：2021年12月31日（金）20:00～
MBS：2022年1月3日（月）26:00～
「『ヴァニタスの手記』2クール目放送直前特番 ～En route pour le Gevaudan～」
TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11：2022年1月7日（金）24:00～
MBS：2022年1月8日（土）26:38～
RCC：2022年1月11日（火）25:27～
CBCテレビ：2022年1月12日（水）26:35～
北海道放送：2022年1月13日（木）25:58～
RKB毎日放送：2022年1月13日（木）27:00～
TVアニメ「ヴァニタスの手記」2クール目
放送情報
TOKYO MX：2022年1月14日（金）より毎週金曜日24:00～
とちぎテレビ：2022年1月14日（金）より毎週金曜24:00～
群馬テレビ：2022年1月14日（金）より毎週金曜24:00～
BS11：2022年1月14日（金）より毎週金曜24:00～
MBS：2022年1月15日（土）より毎週土曜日26:38～
RCC：2022年1月18日（火）より毎週火曜日25:27～
CBCテレビ：2022年1月19日（水）より毎週水曜日26:35～
北海道放送：2022年1月20日（木）より毎週木曜日25:58～
RKB毎日放送：2022年1月20日より（木）毎週木曜日27:00～
アニマックス：2022年1月22日より（土）毎週土曜日22:30～
配信情報
2022年1月14日（金）より毎週金曜日24:30最新話配信
Amazon プライム・ビデオ
2022年1月18日（火）より毎週火曜日12:00最新話配信
Netflix、J:COMオンデマンド、TELASA、みるプラス、dアニメストア、dアニメストア for Prime Video、ニコニコチャンネル、GYAO!、バンダイチャンネル、Hulu、ビデオマーケット、music.jp、ひかりTV、FOD、U-NEXT、アニメ放題、ABEMAビデオ
2022年1月18日（火）より毎週火曜日23:00～最新話生配信
ニコニコ生放送
2022年1月18日より（火）より毎週火曜日23:30～最新話生配信
ABEMA（リニア配信）
スタッフ
原作：望月淳（掲載 月刊「ガンガンJOKER」スクウェア・エニックス刊）
監督：板村智幸
シリーズ構成：赤尾でこ
キャラクターデザイン・総作画監督：伊藤嘉之
サブキャラクターデザイン・総作画監督：中山知世
プロップデザイン：石橋慎平
ビジュアルコンセプト・色彩設計：滝沢いづみ
監督補佐：三好なお
美術デザイン：多田周平
美術監督：金井眞悟
撮影監督：張盈穎
３DCG監督：三宅拓馬
編集：松原理恵・白石あかね
音楽：梶浦由記
音響監督：若林和弘
音響効果：倉橋静男（サウンドボックス）、西佐知子（サウンドボックス）
アニメーション制作：ボンズ
キャスト
ヴァニタス：花江夏樹
ノエ：石川界人
ジャンヌ：水瀬いのり
ローラン：河西健吾
オリヴィエ：前野智昭
アストルフォ：村瀬 歩
クロエ：釘宮理恵
ジャン＝ジャック：濱野大輝
ルカ：下地紫野
ドミニク：茅野愛衣
ルスヴン：森川智之
ベロニカ：日笠陽子
先生：石田 彰
ダンテ：木内太郎
ヨハン：遊佐浩二
リーチェ：久間梨穂
ネーニア：名塚佳織
ムル：小牧未侑