望月淳原作によるTVアニメ「ヴァニタスの手記（カルテ）」より、2クール目の本PV、主題歌情報が公開された。

2022年1月14日より2クール目が放送される「ヴァニタスの手記」。本PVでは吸血鬼の青年・ノエと、歴代最年少聖騎士・アストルフォとの戦いシーンなど、本編映像が使用された。またオープニングテーマはLittle Glee Monsterの「Your Name」、エンディングテーマはモノンクルの「salvation」に決定。ともに本PV内で聞くことができる。

さらに12月31日20時よりTOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11で、特別番組「『ヴァニタスの手記』スペシャル特番 ～Le chemin parcouru depuis la rencontre～」がオンエアされることが明かされた。なお2022年1月7日にはTOKYO MXほかで、「『ヴァニタスの手記』2クール目放送直前特番 ～En route pour le Gevaudan～」が放送される。

「『ヴァニタスの手記』スペシャル特番 ～Le chemin parcouru depuis la rencontre～」

TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11：2021年12月31日（金）20:00～

MBS：2022年1月3日（月）26:00～

「『ヴァニタスの手記』2クール目放送直前特番 ～En route pour le Gevaudan～」

TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11：2022年1月7日（金）24:00～

MBS：2022年1月8日（土）26:38～

RCC：2022年1月11日（火）25:27～

CBCテレビ：2022年1月12日（水）26:35～

北海道放送：2022年1月13日（木）25:58～

RKB毎日放送：2022年1月13日（木）27:00～

TVアニメ「ヴァニタスの手記」2クール目

放送情報

TOKYO MX：2022年1月14日（金）より毎週金曜日24:00～

とちぎテレビ：2022年1月14日（金）より毎週金曜24:00～

群馬テレビ：2022年1月14日（金）より毎週金曜24:00～

BS11：2022年1月14日（金）より毎週金曜24:00～

MBS：2022年1月15日（土）より毎週土曜日26:38～

RCC：2022年1月18日（火）より毎週火曜日25:27～

CBCテレビ：2022年1月19日（水）より毎週水曜日26:35～

北海道放送：2022年1月20日（木）より毎週木曜日25:58～

RKB毎日放送：2022年1月20日より（木）毎週木曜日27:00～

アニマックス：2022年1月22日より（土）毎週土曜日22:30～

配信情報

2022年1月14日（金）より毎週金曜日24:30最新話配信

Amazon プライム・ビデオ

2022年1月18日（火）より毎週火曜日12:00最新話配信

Netflix、J:COMオンデマンド、TELASA、みるプラス、dアニメストア、dアニメストア for Prime Video、ニコニコチャンネル、GYAO!、バンダイチャンネル、Hulu、ビデオマーケット、music.jp、ひかりTV、FOD、U-NEXT、アニメ放題、ABEMAビデオ

2022年1月18日（火）より毎週火曜日23:00～最新話生配信

ニコニコ生放送

2022年1月18日より（火）より毎週火曜日23:30～最新話生配信

ABEMA（リニア配信）

スタッフ

原作：望月淳（掲載 月刊「ガンガンJOKER」スクウェア・エニックス刊）

監督：板村智幸

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン・総作画監督：伊藤嘉之

サブキャラクターデザイン・総作画監督：中山知世

プロップデザイン：石橋慎平

ビジュアルコンセプト・色彩設計：滝沢いづみ

監督補佐：三好なお

美術デザイン：多田周平

美術監督：金井眞悟

撮影監督：張盈穎

３DCG監督：三宅拓馬

編集：松原理恵・白石あかね

音楽：梶浦由記

音響監督：若林和弘

音響効果：倉橋静男（サウンドボックス）、西佐知子（サウンドボックス）

アニメーション制作：ボンズ

キャスト

ヴァニタス：花江夏樹

ノエ：石川界人

ジャンヌ：水瀬いのり

ローラン：河西健吾

オリヴィエ：前野智昭

アストルフォ：村瀬 歩

クロエ：釘宮理恵

ジャン＝ジャック：濱野大輝

ルカ：下地紫野

ドミニク：茅野愛衣

ルスヴン：森川智之

ベロニカ：日笠陽子

先生：石田 彰

ダンテ：木内太郎

ヨハン：遊佐浩二

リーチェ：久間梨穂

ネーニア：名塚佳織

ムル：小牧未侑