蒼井翔太のライブの興奮が蘇る！過去ライブダイジェストをみるハコで

JOYSOUNDが展開する「みるハコ」にて、蒼井翔太の過去ライブ映像全3本のスペシャルダイジェスト映像を、12月25日(土)より無料で順次配信することが決定した。

声優・アーティスト・俳優として幅広く活躍中の蒼井翔太。12月25日(土)からは、約3年ぶりに全国5都市をめぐるツアー『蒼井翔太 LIVE2021-2022 WONDER lab. coRe』を開催する。

本ツアーの開催を記念して、JOYSOUNDが展開する「みるハコ」では、蒼井翔太の過去ライブ(全3本)のスペシャルダイジェスト映像を、対象機種「JOYSOUND MAX GO」を導入の全国のカラオケルームに無料配信(別途室料)!

12月25日(土)から配信を開始する『蒼井翔太 LIVE 2017 WONDER lab. Ø』を皮切りに、来年1月15日(土)には『蒼井翔太 LIVE 2019 WONDER lab. I』、 1月29日(土)からは『蒼井翔太 ONLINE LIVE at 日本武道館 うたいびと』より厳選した名シーンを順次配信する。

第1弾は、2万人を動員したライブツアー『蒼井翔太 LIVE 2017 WONDER lab. Ø』の最終日、両国国技館公演の模様をたっぷりと収録。会場を埋め尽くすファンを熱狂させたライブパフォーマンスは圧巻だ。

第2弾は、 ”蒼井翔太” = ”I” をテーマに掲げ、約2.2万人を動員したライブツアー『蒼井翔太 LIVE 2019 WONDER lab. I』の東京公演の模様を。

そして、第3弾はファンに伝えたい想いを歌一本に込め、これまでとは全く違うアプローチで、今年3月に開催された無観客生配信ライブ『蒼井翔太 ONLINE LIVE at 日本武道館 うたいびと』のダイジェスト映像をお届けする。

歌うだけでなく、観て楽しめる多彩なジャンルの映像コンテンツを配信することで、カラオケルームに新たなエンタテインメント空間としての価値を創出するJOYSOUNDの新サービス「みるハコ」は、身近な生活圏にあるカラオケボックスで、大音量・高音質のライブ映像を、少人数でもお楽しみいただける「新しい生活様式」に対応したサービス。

この機会に、カラオケルームならではの迫力の音と、臨場感溢れる映像で、蒼井翔太の熱いパフォーマンスを堪能しよう!

>>>ライブ写真を見る(写真4点)