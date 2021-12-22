12月31日に東京・LIQUIDROOMでカウントダウンイベント「NEW YEAR PARTY 2022」が開催される。
イベントには石野卓球、Seiho、Licaxxx、どんぐりず、釈迦坊主、Maika Loubté、gato、ZOMBIE-CHANG、新しい学校のリーダーズ、MÖSHI、xiangyu ら多彩なアーティストが登場。チケットは各プレイガイドで販売されている。
liquidroom presents NEW YEAR PARTY 2022
2021年12月31日（金）東京都 LIQUIDROOM
＜出演者＞
TAKKYU ISHINO / Seiho / Licaxxx / どんぐりず / 釈迦坊主 / Maika Loubté / gato / ZOMBIE-CHANG / 新しい学校のリーダーズ / Dr.Pay / オカモトレイジ（OKAMOTO'S）/ JUN INAGAWA / TOMMY（BOY）/ Yohji Igarashi / KenKen（BASS HERO）/ tamanaramen / MÖSHI / xiangyu / 週末CITY PLAY BOYZ / DENYEN都市 / 相谷レイナ / Flat Line Classics / 野崎くん / BUDDHAHOUSE / 原島“ど真ん中”宙芳
VJ
DEVICEGIRLS / Hana Watanabe / s a d a k a t a