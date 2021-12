8年ぶりに蘇る！ファン待望の「ウルフ・カウンタック」組み立てモデル、再販決定

デアゴスティーニ・ジャパンから、『ランボルギーニ カウンタック LP 500S』1/8スケールのダイキャストモデルが数量限定で再販されることが発表された。自身で組み立てるシリーズとして2013年に発売されたこのモデルはファンからの人気も高く、好評に応えて今回500セット限りの数量限定で発売されることになった。

【画像】超精巧!1/8スケールのビッグな「ウルフカウンタック」のダイキャストモデル(写真12点)

毎月1回届けられる組み立てキットを、全12回(1年)かけて作り上げる形となる。日本に存在するウルフ・カウンタックの実車を取材し、細部にわたって精巧に再現した本格モデルで、全長は約51.7cmのビックサイズだ。ドアの開閉や点灯ギミックにくわえ、実車から収録した迫力のエンジンサウンドなど、実車さながらのディテールを楽しむことができるという。

●迫力の1/8ダイキャストモデル

実車さながらのディテールを備えたビッグサイズモデルを全12回のキットで組み立てる。

●マフラー

アンサー社製のスポーツタイプ。

●エンジン

エンジンフードから5000ccV型12気筒エンジンがのぞく。

●迫力のあるサウンドと光のエフェクト

リトラクタブルライトやブレーキランプも点灯。

●運転席

パーソナル製のステアリングホイールはフロントタイヤと連動。

●エンブレムとステッカー

象徴的なウォルター・ウルフのエンブレムとラリーレーシング誌のステッカーも。

この限定モデルは12月21日より予約受付がスタートしている。気になる人は早めにチェックしてみよう。

【商品概要】

■商品名 : ランボルギーニ カウンタック LP 500S

■お届け回数 : 全12回 ※月1回の定期配送にてお届け予定。

■申込受付期間 : 2021年12月21日(火)~2022年3月31日(木)

※数量限定500セット、なくなり次第終了

※2022年2月よりお届け開始予定

■価格 : 初回(お試し価格):4,990円(税込)

第2回以降:9,980円(税込)

■仕様 : マルチマテリアル(ダイキャスト・ABS樹脂など)

※組み立てガイドは第1回のお届け時に全12回分を1冊にまとめてお届け。

※マガジンは付属しません。

The trademarks, copyrights and design rights in and associated with the following Lamborghini vehicles Countach LP500S are used under licence from Automobili Lamborghini S.p.A., Italy