コスプレイヤーの篠原みなみが12月19日に自身のツイッターを更新。水着姿を公開した。

篠原は「好きなの知ってるぞ」と添えて、水着の写真を投稿。ファンからは「可愛いすぎです」「めちゃくちゃ大好きですっ」「好きです」などのコメントが寄せられた。

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