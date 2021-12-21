望月淳原作による舞台「ヴァニタスの手記（カルテ）」の集合ビジュアルとキャラクタービジュアルが公開された。

集合ビジュアルでお目見えしたのは、植田圭輔扮するヴァニタス、菊池修司演じるノエ、能條愛未演じるジャンヌ、澤田美紀演じるドミニク、田村颯大と前田武蔵がダブルキャストで演じるルカ、矢代卓也演じるルイ、中村哲人演じるオルロック、鈴木理学演じるDr.モロー、鷲尾昇演じるルスヴン、丘山晴己演じるローラン。キャラクタービジュアルは、集合ビジュアルに登場した11人分が到着した。

またサブキャストとして、先生役で浅野康之、ノックス役で香月ハル、マーネ役で酒井翔悟、アメリア役で渡辺菜花、ベロニカ役で下村彩、カトリーヌ役で野島怜衣珠、マリア役で黒須杏樹、ジョルジュ役で海本博章、蜘蛛の仮面の男役で佐松翔、強化人間役で新大悟が出演することも明らかに。チケットの先着先行販売が、明日12月22日から2022年1月6日まで行われることも発表された。

「ヴァニタスの手記」は、19世紀のフランス・パリを舞台としたスチームパンク。吸血鬼に呪いを振りまくという魔導書“ヴァニタスの書”を探す吸血鬼の青年ノエと、吸血鬼の専門医を自称し、“ヴァニタスの書”を持つ人間・ヴァニタスが出会ったことから物語が動き出す。舞台は2022年1月21日から30日にかけて東京・シアター1010で上演される。

舞台「ヴァニタスの手記」

会場：東京都 シアター1010

日程：2022年1月21日（金）～30日（日）

スタッフ

原作：望月淳「ヴァニタスの手記」／「ヴァニタスの手記」製作委員会

脚本・演出：山崎彬

美術：田中敏恵

照明：加藤直子

音響：谷井貞仁

振付：辻本知彦

衣裳：牧野iwao純子

ヘアメイク：柴崎尚子

音楽：坂本弦

映像：横山翼（オーベロン）

アクション：奥住英明

小道具：羽鳥健一

大道具：C－COM

演出助手：藤嶋恵

舞台監督：中西輝彦／仲里良

宣伝美術：エリイクエ

宣伝写真：金山フヒト

制作：ナッポスユナイテッド

主催：アニプレックス／ソニー・ミュージックエンタテインメント／ナッポスユナイテッド

キャスト

ヴァニタス：植田圭輔

ノエ：菊池修司

ジャンヌ：能條愛未

ドミニク：澤田美紀

ルカ：田村颯大、前田武蔵

ルイ：矢代卓也

オルロック：中村哲人

Dr.モロー：鈴木理学

ルスヴン：鷲尾昇

ローラン：丘山晴己

先生ほか：浅野康之

ノックスほか：香月ハル

マーネほか：酒井翔悟

アメリアほか：渡辺菜花

ベロニカほか：下村彩

カトリーヌほか：野島怜衣珠

マリアほか：黒須杏樹

ジョルジュほか：海本博章

蜘蛛の仮面の男ほか：佐松翔

強化人間ほか：新大悟

※辻本知彦の辻は1点しんにょうが正式表記。

(c)望月淳/SQUARE ENIX・「ヴァニタスの手記」製作委員会 (c)舞台「ヴァニタスの手記」製作委員会