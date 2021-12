劇場アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」第1章の本予告が公開された。

田中芳樹のSF小説「銀河英雄伝説」を原作としたアニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These」は、銀河帝国と自由惑星同盟の攻防を“常勝の天才”ラインハルト・フォン・ローエングラムと、“不敗の魔術師”ヤン・ウェンリーを軸に描く、遥か未来の銀河系を舞台にしたスペースオペラ。本予告はラインハルトとキルヒアイスが最期に言葉を交わすシーンから始まり、ユリアンの初陣、ミッターマイヤーとロイエンタールの過去が垣間見える場面、キルヒアイス亡き後に孤独を深めていくラインハルトの姿が続けて映し出される。後半には、この映像で解禁となったSennaRinが歌う主題歌「dust」を使用。帝国軍・同盟軍の激しい戦闘の模様やラインハルトのもとに新たに集う将帥たちの姿も登場している。

さらに、「銀河英雄伝説 Die Neue These」全24話の無料配信が、12月31日から2022年1月7日までYouTubeのProduction I.G Official Channelにて実施されることも決定。さらに1月3日にはTOKYO MXにて「銀河英雄伝説 Die Neue These 邂逅」の12話と続く13話から24話にあたる「銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱」第一章から第三章までが一挙に放送される。

「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」は全3章構成。第1章は3月4日より、3週間限定で劇場上映される。

SennaRinコメント

銀河英雄伝説という長い歴史があり、多くの人から愛される素敵な作品に主題歌という形で関わらせていただける事がとてもとても嬉しいです。プロデューサーの澤野さんの渦巻くように引き込まれるメロディーと壮大なサウンドで歌うたびに、頭の中では宇宙か水中か、地に足つかないような感覚になります。作詞させていただいたmeltでは優しさに包まれるような 感覚を歌詞に閉じ込めました。多くの方に、映像と音楽が合わさって生み出されるとてつもない没入感を映画館で体験していただきたいです。

劇場アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」

第1章:2022年3月4日(金)~

第2章:2022年4月1日(金)~

第3章:2022年5月13日(金)~

スタッフ

原作:田中芳樹(東京創元社刊)

監督:多田俊介

シリーズ構成:高木登

助監督:森山悠二郎

キャラクターデザイン:菊地洋子、寺岡巌、津島桂

総作画監督:後藤隆幸、菊地洋子

特技監督:竹内敦志

メカデザイン:竹内敦志、臼井伸二、常木志伸

オリジナルメカデザイン:加藤直之

プロップデザイン:太田恵子

プロップデザイン・紋章デザイン:秋篠Denforword日和

3D:ランドック・スタジオ I.G3D

3D監督:磯部兼士

美術:Bamboo

美術監督:竹田悠介

美術設定:塩澤良憲、曽野由大、金平和茂

美術デザイン:渡部隆

色彩設計:竹田由香

音響監督:三間雅文

音楽:橋本しん(Sin)、井上泰久

音楽制作協力:Sony Music Publishing (Japan)Inc.

撮影監督:荒井栄児

編集:黒澤雅之

制作:Production I.G

監修:らいとすたっふ

企画協力:ROOFTOP

制作協力:徳間書店

宣伝協力:アールアールジェイ

製作:銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会

キャスト

ラインハルト・フォン・ローエングラム:宮野真守

ヤン・ウェンリー:鈴村健一

ユリアン・ミンツ:梶裕貴

ウォルフガング・ミッターマイヤー:小野大輔

オスカー・フォン・ロイエンタール:中村悠一

アレックス・キャゼルヌ:川島得愛

ナレーション:下山吉光

