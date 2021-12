ウマ娘の回復アイテム「タフネス30」はニンジン入りのオレンジ味？

アンリミテッドパフォーマンスエナジー『ZONe(ゾーン)』と、人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー(以下、ウマ娘)』のコラボ・キャンペーンが2022年1月14日より開催、ゲーム内で登場する回復アイテム「タフネス30」をイメージしたコラボドリンクが発売される。

NHKの音楽番組『シブヤノオト and more FES.2021』や、国際放送のNHKワールドJAPANにて『NHK WORLD JAPAN presents SONGS OF TOKYO Festival 2021』に出演するなど、TVパフォーマンスでも話題になっている『ウマ娘』。

12月18日(土)からローソンの店頭では、足の部分をつまむと、手が開いて物を掴むことができる可動式ぬいぐるみ『はぐキャラコレクション』や、デフォルメされたキャラクターたちが手のひらの上でコロコロ転がってかわいい『ぽてコロマスコット』などが発売中。2202年3月には、今年の11月に発売され話題となったバンダイの食玩『ウマ娘 プリティーダービーグミ』の第2弾も発売される。

今回の『ウマ娘』とのコラボについて、ZONeブランド担当に取材したところ、「今回は、ZONe状態に入り、真剣にレースに取り組むキャラクター達をフィーチャーして、ZONeとウマ娘のコラボを実施しました。可愛いだけじゃない、ZONeとタイアップしたカッコいいウマ娘のコラボを楽しんでいただけたら嬉しいです! 今後も皆さんに楽しんで頂けるために、いろいろな企画を考えております」とのコメントをいただいた。これからもZONeのコラボ企画が楽しみだ。

さて、気になるコラボの第一弾は、ウマ娘のキャラクターが”ZONe状態”に入ったオリジナルデザインのQUOカードが当たる「ZONeを飲んでウマ娘QUOカードが当たる! キャンペーン」で、全16種から成るオリジナルデザインは、ウマ娘の普段のかわいらしい雰囲気に『ZONe』のスタイリッシュなデジタル感をくわえた、これまでにない仕上がりとなっている。

【画像】全『ウマ娘』QUOカードやデザイン缶の画像を見る(43枚)

第二弾は、『ZONe』史上初となる、コラボによる新たなフレーバー開発が実現。『ZONe TOUGHNESS(ゾーン タフネス)』は、ウマ娘のゲーム内で登場する回復アイテム「タフネス30」をイメージした完全オリジナルフレーバーで、にんじん汁1%とオレンジ果汁10%でつくられたクセになる味が、より良質な没入体験を生み出している。2022年2月15日(火)よりデザイン缶第一弾として8種類、3月1日(火)よりデザイン缶第二弾として8種類のオリジナルデザインパッケージで全国のコンビニエンスストアにて発売される。

さらに第三弾は、Amazon.co.jp にて『ZONe TOUGHNESS Ver.1.0 全16種プレミアムパック』を数量限定で2022年3月15日(火)より発売予定。 ZONe TOUGHNESS キャラクターデザイン缶全16種、ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』に登場する「虹色のゲート」をデザインモチーフとした組み立て型ディスプレイセット、本コラボを記念したイラストレーター・LAM氏書き下ろしのウマ娘コラボビジュアルデザインポスターを封入してお届けする豪華なセットとなっている。

また今回のコラボレーションにあたり、『ZONe』のアンバサダーキャラクター・ぞん子のデザインを担当したイラストレーター・LAM氏が特別にコラボキービジュアルを描きおろした。ZONe状態に入った貴重なウマ娘コラボビジュアルも、まさに必見だ。

(C)Cygames,Inc.