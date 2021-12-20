TVアニメ「失格紋の最強賢者」のPV第2弾が公開された。

2022年1月8日に放送がスタートする「失格紋の最強賢者」は、進行諸島の小説が原作の“異世界紋章ファンタジー”。世界最強の魔法使いと謳われた賢者・ガイアスが、さらなる強さを求めて未来にマティアスとして転生し、「失格紋」と呼ばれる紋章を手に入れて世界の常識を打ち壊していくさまが描かれる。PVでは中島由貴によるエンディングテーマ「Day of Bright Sunshine」を聴くことができる。

またPV公開を記念して、アニメ公式Twitter（@shikkakumon_PR）では本日12月20日から31日23時59分までフォロー＆リツイートキャンペーンを開催中。抽選で25人に、ゴディバやマリオンクレープで使える「giftee Sweets Box」1000円分が当たる。

TVアニメ「失格紋の最強賢者」

放送情報

TOKYO MX：2022年1月8日（土）より毎週土曜日22:00～

BS11：2022年1月8日（土）より毎週土曜日22:00～

サンテレビ：2022年1月8日（土）より毎週土曜日22:30～ ※初回放送のみ23:00～。

AT-X：2022年1月11日（火）より毎週火曜日23:00～ ※リピート放送：毎週木曜日11:00～ / 毎週月曜日17:00～

配信情報

ABEMA / dアニメストア / Netflix / Amazon Prime Video / アニメカ / U-NEXT / アニメ放題 / GYAO! / FOD / バンダイチャンネル / Hulu / TELASA / J:COMオンデマンド / milplus / auスマートパスプレミアム / Google Play / ひかりTV / ニコニコチャンネル / ビデオマーケット / マンガUP！ / ニコニコ生放送

スタッフ

原作：進行諸島（GAノベル / SBクリエイティブ刊）

キャラクター原案：風花風花

監督：秋田谷典昭

キャラクターデザイン：大沢美奈

シリーズ構成：内田裕基

音楽：Elements Garden（岩橋星実、藤田淳平、都丸椋太）

アニメーション制作：J.C.STAFF

キャスト

マティアス=ヒルデスハイマー：玉城仁菜

ルリイ=アーベントロート：鈴代紗弓

アルマ=レプシウス：白石晴香

イリス：井澤詩織

(c)進行諸島・SB クリエイティブ／「失格紋の最強賢者」製作委員会