3月11日に公開されるJO1のドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-GO to the TOP-」の特報映像とポスタービジュアルが公開された。

本作は、稲垣哲朗が監督を務め、JO1のデビューからの約2年間の軌跡を余すことなく映し出す作品。特報映像には、これまでのライブパフォーマンスやレッスンの様子、オフショット、そしてメンバー1人ひとりが真剣な眼差しで語っているインタビュー映像などが収められており、ポスタービジュアルには11月に行われたJO1初の有観客ライブ「2021 JO1 LIVE “OPEN THE DOOR”」の写真が使用されている。