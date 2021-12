水樹奈々、2021年を振り返る「人生の大仕事を経験した忘れられない1年」

声優・歌手として活躍する水樹奈々がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「水樹奈々のMの世界」。12月13日(月)の放送では、水樹の脳内サブスクリプションから楽曲をお届けするコーナー「Mスクリプション」をお届け! 今回は水樹が「2021年聴いた! 刺さった! ベストソング」を紹介していきました。

【Mスクリプション】

水樹:すっかり年末ですよ〜。そんな気分でもないですけど(笑)。(2021年を)振り返るには早いかもしれませんが、私としては人生の大仕事を経験した忘れられない1年でしたからね。人間としていろいろな学びの多かった年でした。

大変だけど、楽しい時間がたくさんあって、毎日が“学び”ですよ! 一緒に成長していくような、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これから、さらに体力勝負になると思いますが、頑張っていきたいと思います!

そんな水樹が年の瀬に送る、今回の選曲テーマは?

◆水樹奈々が聴いた! 刺さった! 2021年ベストソング!

水樹: 2021年にリリースされたものに限らず、私が今年聴いて刺さった曲たちを紹介していきたいと思います。今年は本当にバタバタしていて、なかなか落ち着いてゆっくり曲を聴く時間はとれなかったんですけど、そんななかでも、“とても印象に残っているな〜”“好きだったな〜”という曲をピックアップして、お届けできたらなと思っております。

◆「水樹奈々が聴いた! 刺さった! 2021年ベストソング!」1曲目:「Main Titles(Fantastic Beasts and Where to Find Them)」(ジェームズ・ニュートン・ハワード)

水樹:すみません、“1曲目からコレかい! ズコー!”っていう選曲だと思うんですけど……実は、去年末に「ハリー・ポッター」シリーズをイッキ見しまして、ようやく20年間の空白を埋めたんですよ(笑)。その流れで、スピンオフ作品の「ファンタスティック・ビースト」シリーズも観ちゃおうと!

(「ファンタスティック・ビースト」シリーズは)まだ2本しか出てないですけど、どうやら5部作品になるらしく、2022年の4月に3作目となる映画「ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密」が公開になるんです。“ダンブルドア先生がメインになるのか?”みたいなサブタイトルがついていたりして、超ウキウキですよ! 新作が楽しみだなぁ。

◆「水樹奈々が聴いた! 刺さった! 2021年ベストソング!」2曲目:「You're Welcome」(ドウェイン・ジョンソン)

水樹:こちらも映画つながりになってしまいましたが、2016年に公開された映画「モアナと伝説の海」もようやく観たんです。遅〜い(笑)! 日本語吹き替え版と英語版(オリジナル版)の両方を観たんですけど、オリジナル版を観たときにドウェイン・ジョンソンが出ていまして、お芝居がうまいのはもちろんですけど、歌もうまくてびっくりしちゃったんですよ! いや〜、尊敬します。水樹も頑張らねば。

◆「水樹奈々が聴いた! 刺さった! 2021年ベストソング!」3曲目:「good 4 u」(オリヴィア・ロドリゴ)

水樹:こちらは2021年にリリースされた楽曲です! なかなか自分の時間を取れなかったなか、唯一の息抜きというか、自分自身に向き合う時間になるのがエクササイズやトレーニングをしている時間でして。1時間のレッスンのなかで、先生がいつも最新曲を流してくれるんですけど、そのなかで私がすごく気に入って、自分でもサブスクでダウンロードして聴いていた曲なので、チョイスさせてもらいました。

なんと彼女って、まだ18歳なんですよ! すごいですよね! いろんな才能を秘めている若いエナジーを歌から感じて、“私も、ここからさらに頑張らないと!”というエネルギーやパッションを感じる曲でした。

* * *

いかがでしたでしょうか? すみません、かなり偏りがありますね(笑)。まぁ“Mの世界的”って感じですかね? 来年はどんなチョイスになるのでしょうか? また(来年も)“いつの映画ですか?”っていうところから選んでくるかもしれませんが(笑)。

こちらのコーナーでは、引き続きみなさまからの選曲テーマをお待ちしています! ぜひ、Mのポストよりお寄せください。以上、Mスクリプションでした!

◎12月20日(月)の「水樹奈々のMの世界」はクリスマス直前、2年ぶりにあの人が降臨します! お楽しみに!

<番組概要>

番組名:水樹奈々のMの世界

放送日時:毎週月曜 21:00~21:30/ FM愛媛土曜深夜1:30~2:00

パーソナリティ:水樹奈々

番組Webサイト:

https://www.tfm.co.jp/7