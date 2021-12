森口博子の新作カバーアルバム「GUNDAM SONG COVERS 3」が3月9日にリリースされる。

本作は「機動戦士ガンダム」シリーズの楽曲をカバーする「GUNDAM SONG COVERS」の最終章としてリリースされるもので、数あるガンダムソングの中から男性ボーカル曲のカバーだけを収録。コラボアーティストとして押尾コータロー、寺井尚子、鮎川麻弥、VOJA、オーイシマサヨシ、神永大輔(和楽器バンド)、塩谷哲(Piano)と佐藤竹善(Vo)によるSALT&SUGAR、TM NETWORKの参加が決定しており、ボーナストラックとして鮎川と森口のコラボによる「機動戦士Ζガンダム」メドレーが収められる。

本作はミュージックビデオ6曲を収録したBlu-rayが付属するスリーブケース仕様の初回限定盤、CDのみの通常盤、通販サイト・キンクリ堂で12月21日21:00から予約販売される数量限定LPサイズ盤と数量限定ガンプラセット盤の全4形態。数量限定LPサイズ盤にはオリジナルステッカーや紙ジャケットCDケースなどが付属し、数量限定ガンプラセット盤は森口がカラーコーディネートを担当したプラモデル「HGUC 1/144 ゼータガンダム Ver. HIROKO MORIGUCHI」と初回限定盤がセットになったボックス仕様となっている。

また対象店舗で本作の通常盤と初回限定盤のいずれかを予約すると、先着でシリーズ3作品のCDを収納できる「GUNDAM SONG COVERS」コンプリートボックスと「GUNDAM SONG COVERS 3」A4サイズクリアファイルがプレゼントされる。

「GUNDAM SONG COVERS 3」収録曲

CD

「翔べ!ガンダム」(「機動戦士ガンダム」オープニングテーマ)

「砂の十字架」 (「機動戦士ガンダム」主題歌)

「ビギニング / with VOJA」(「機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編」主題歌)

「BEYOND THE TIME ~メビウスの宇宙を越えて~ / with TM NETWORK」(「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」主題歌)

「STAND UP TO THE VICTORY ~トゥ・ザ・ヴィクトリー~ / with オーイシマサヨシ」(「機動戦士Vガンダム」オープニングテーマ)

「いくつもの愛をかさねて / with SALT&SUGAR」(「機動戦士Vガンダム」挿入歌)

「ターン A ターン / with 神永大輔(和楽器バンド)」(「∀ガンダム」オープニングテーマ)

「RIVER / with 寺井尚子」(「機動戦士ガンダムSEED」エンディングテーマ)

「Meteor」(「機動戦士ガンダムSEED」挿入歌)

「Gの閃光 / with 押尾コータロー」(「ガンダムGのレコンギスタ」エンディングテーマ)

「『機動戦士Ζガンダム』メドレー(Ζ・刻をこえて~水の星へ愛をこめて) / with 鮎川麻弥」(BONUS TRACK)

初回限定盤 / 数量限定ガンプラセット盤付属Blu-ray

「水の星へ愛をこめて / with 寺井尚子」

「フリージア / with 塩谷哲」

「君を見つめて -The time I’m seeing you- / with 本田雅人」

「一千万年銀河 / with 塩谷哲」

「GUNDAM SONG COVERS 3」収録楽曲よりMusic Videoを2曲収録