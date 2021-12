ITZYの日本デビューを記念したショーケースイベント「ITZY JAPAN DEBUT SHOWCASE "IT'z ITZY"」が、昨日12月18日に開催された。

12月22日に日本デビューアルバム「IT'z ITZY」をリリースするITZY。イベントのオープニングムービーが流れると、「IT'z ITZY」と書かれた大きなオブジェの前で、ITZYの5人はまず韓国でのデビュー曲「DALLA DALLA」を軽快にパフォーマンス。そして「誰が何と言おうとも 私らしくいたいの」と高らかに宣言する「WANNABE-Japanese ver.-」では、肩を素早く動かす“肩ダンス”をキレよく披露した。

ユナの「一緒に盛り上がりましょう!」のひと言で始まったのは「ICY(LIVE ver.)」。5人は息の合ったダイナミックなダンスで視聴者を魅了した。続く「LOCO-Japanese ver.-」の前には、ユナが「(視聴者と)一緒に踊れたら楽しいです!」と提案し、チェリョンが「『LOCO』と言えば王冠ダンスですよね」と、頭の上で王冠を作るような“王冠ダンス”をMIDZY(ITZYファンの呼称)へ指南した。

ライブパートが終わると、リモートでMCを務める古家正亨が登場し、トークパートへ。大きなレースの襟が特徴的なブルゾンにダメージジーンズでそろえたITZYの5人は、「All in us! ITZYです!」と元気よく挨拶した。5人が改めて自己紹介をしていく最初のコーナー「IT'z ITZY」では、チャームポイント、特技、必ずバッグに入れているもの、最近のTMI(Too much informationの略。余計な情報の意)をそれぞれ語っていく。イェジは「チャームポイントは私だけが持つ独特な雰囲気です」とアピールし、最近のTMIとしては「ユナへ誕生日プレゼントを買ったらとても喜んでくれたこと」と明かした。

リアはチャームポイントを「笑顔」、特技も「最高に明るい笑顔」と二段構えの回答。リュジンは「日本語を勉強しているんですけど、韓国語のクセで最後に『よ』を付けてしまってタメ口になってしまうんです……」とこぼすも、TMIの「最近ユッケをすごく食べている」という回答を受けての「お肉好きなんですか?」という古家の問いに、さっそく「好きだよー」とキュートに答え、視聴者の笑いを誘った。

チェリョンはチャームポイントを「唇」と指差し、特技には「ドラマを観るのが早い。最初から最後まで一気に観ます」と回答。そして最年少のユナは、特技について「友人とフォーを食べていたときに、滑らず食べられる自分はお箸を使うのがうまいと気付いた。もやしも牛肉も全部つかんで食べました」と独特の回答をしてコメント欄を沸かせる。ユナは12月9日に誕生日を迎えたが、イェジからのプレゼントの中身について尋ねられると、「ラウンジウェアのようなパンツで、すごく着心地がいいんです。今までイェジさんからいただいたプレゼントの中で一番使い勝手がよかったです」とうれしそうに語り、メンバーの仲のよさをうかがわせた。

続いてのコーナーは「この答えはダーレ?」。事前に行ったメンバーへのアンケート結果を元に、該当の解答をしたメンバーを当てるクイズが展開されていく。最初の「一番好きな食べ物をとうもろこしと答えたのは?」という問題には、全員がチェリョンと即答。チェリョンは「そんなに頻繁には食べられないんですが、家でいつもとうもろこしが私を迎えてくれます。気付いたら食べている感じです。もちもちとした、蒸したとうもろこしが一番好きです。いくらでも食べられます!」ととうもろこしの魅力を語った。

「今一番ハマっていることを『ショッピング』と答えたのは?」という質問は解答が割れたが、正解はイェジ。イェジは自分がアンケートに記入したことを忘れていたようで、「私!?」と驚いて視聴者の笑いを誘っていた。最後の問題「得意なスポーツを『腕相撲』と答えたのは?」では、全員がユナと解答。ユナは「小学校のときの腕相撲大会で、女子の中で1位を獲った。ITZYのメンバー全員にも勝ちました!」と意外にもパワフルな一面があることを明かした。

MIDZYからの質問へ答えるコーナーでは、「日本デビューが決まったとき、どんな気持ちでしたか?」という問いかけに、イェジが「ずっと待ち焦がれていた日本デビューが決まって本当にうれしかったです。日本での活動をとても楽しみにしています。MIDZYの皆さんに早く会いたいです」と微笑みながら語る。さらに「日本デビューを知らされたときのリアクションをそれぞれ見せてほしいです!」というリクエストを受けた5人は、「本当にー!?」とのけぞり、驚いた表情を再現してみせた。また「ITZYのダンスは振付が細かくて激しい。どのように振付を覚えていますか?」という質問には、チェリョンが「私はたくさん(振付の映像を)観ます。観ているうちに自然と覚えてしまいます。よく寝たほうが記憶できます!」と答えた。

最後に5人は、幸せな時間を噛み締めながら「今日は最後まで一緒に楽しんでくれてありがとうございました。皆さんの気持ちは私たちにしっかり届いています。一緒に同じ時間を過ごせてうれしかったです。お体に気を付けてくださいね。また会いましょう!」と挨拶し、ITZY初の日本向けイベントの幕を閉じた。このデビューショーケースの模様は12月23日(木)18:00より12月31日(金)23:59までアーカイブ配信。なお「IT'z ITZY」リリース日の12月22日(水)18:00からは、YouTubeにて生配信が行われる。

「ITZY JAPAN DEBUT SHOWCASE “IT'z ITZY”」2021年12月18日 セットリスト

01. DALLA DALLA

02. WANNABE-Japanese ver.-

03. ICY(LIVE ver.)

04. LOCO-Japanese ver.-(LIVE ver.)