日本時間18日24時(19日0時)から行われる予定だったプレミアリーグ第18節アストン・ヴィラ対バーンリー戦が延期となった。18日にプレミアリーグなどが発表している。

アストン・ヴィラの発表によると、17日に行われたPCR検査の結果、選手の新型コロナウイルス陽性が確認された。そのため、キックオフの約2時間半前にバーンリー戦の延期が決定した。アストン・ヴィラは「バーンリー、我々のサポーター、そしてバーンリーのファンに迷惑をかけたことを非常に申し訳なく思っていますが、混乱を最小限に抑えるため、できる限り迅速に対応しました」とコメントしている。

アストン・ヴィラは約一週間前に選手・スタッフの複数名が陽性となっていた。14日のプレミアリーグ第14節ノリッジ戦は予定通り開催され、2-0の勝利を収めていた。

イギリス国内の新型コロナウイルス再拡大はプレミアリーグにも大きな影響を与えており、これまでにアストン・ヴィラvsバーンリーも含めて10試合がコロナの影響で延期となっている。 また、イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、EFL(イングランド2部〜4部)ではこれまでに、今週末に行われる予定だった19試合が延期となっている。

これまでに新型コロナウイルスの影響で延期となったプレミアリーグの試合は以下の通り。

▼第16節

ブライトン vs トッテナム

▼第17節

ブレントフォード vs マンチェスター・U

バーンリー vs ワトフォード

レスター vs トッテナム

▼第18節

マンチェスター・U vs ブライトン

アストン・ヴィラ vs バーンリー

サウサンプトン vs ブレントフォード

ワトフォード vs クリスタル・パレス

ウェストハム vs ノリッジ

エヴァートン vs レスター