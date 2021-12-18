LINK・宵野コタロー原作によるTVアニメ「終末のハーレム」先行上映会とキャストトークショーのリバイバル配信が12月30日に行われる。

この情報は千葉・幕張メッセとオンライン上で開催されている「ジャンプフェスタ2022」の一環として、本日12月18日に配信された番組で発表されたもの。9月25日にアニメの公式YouTubeチャンネルなどで実施されたオンラインイベントが、12月30日22時30分よりアニメ公式TwitterとABEMAで無料配信される。第1話と第2話の先行上映と、水原怜人役の市川太一、周防美来役の白石晴香、石動寧々子役の石上静香、神谷花蓮役の竹達彩奈のトークショーが視聴可能。なおトークショーの模様は12月30日24時から2022年1月7日24時までABEMAでアーカイブ配信される。

またイベントのリバイバル配信を記念し、「終末のハーレム」Blu-ray各巻を購入するごとに景品が当たるキャンぺーンを実施。白石、石上、竹達の直筆寄せ書きサイン入りB2番宣ポスターとナンバーズ専属担当官L判ブロマイド全4種のセット、もしくはブロマイド4種から1枚のいずれかが、はずれなしで当たる。詳細はAnime＆Musicオンラインくじの公式サイトで確認しよう。

TVアニメ「終末のハーレム」

放送情報

TOKYO MX：2022年1月7日（金）より毎週金曜日25:30～

BSフジ：2022年1月7日（金）より毎週金曜日28:00～

AT-X：2022年1月7日（金）より毎週金曜日21:30～

配信情報

dアニメストア、ABEMA：2022年1月7日（金）より毎週金曜日25:30～地上波同時配信

Amazon Prime Video、Amazon Prime Video（レンタル・購入）、Hulu、バンダイチャンネル、U-NEXT、アニメ放題、TELASA、auスマートパスプレミアム、J:COMオンデマンド、milplus、FOD、ANIMEKA、ひかりTV、ビデオマーケット、music.jp、DMM.com 動画、GYAO!ストア、HAPPY!動画、ニコニコチャンネル：2022年1月14日（金）より毎週金曜日25:30～順次配信予定

無修正Ver.

dアニメストア、ABEMA：2022年1月13日（木）より毎週木曜日24:00～先行配信

U-NEXT、Hulu、ひかりTV、バンダイチャンネル、TELASA、J:COMオンデマンド、milplus、ビデオマーケット、DMM.com 動画、music.jp、HAPPY!動画、Rakuten TV：2022年1月20日（木）より毎週木曜日24:00～順次配信予定

スタッフ

原作：LINK・宵野コタロー

監督：信田ユウ

シリーズ構成：高橋龍也

キャラクターデザイン：小関雅

総作画監督：小関雅、山内尚樹

メインプロップデザイン：コレサワシゲユキ（デジタルノイズ）、灯夢（デジタルノイズ）

サブ衣装デザイン：小高みちる

美術監督：葛琳（スタジオちゅーりっぷ）

美術設定：藤瀬智康（チップチューン）

色彩設計：松山愛子

撮影監督：三上颯太（チップチューン）

編集：萩原うたこ

音響監督：郷文裕貴

音楽：大川茂伸

アニメーション制作スタジオ：Studio五組×AXsiZ

キャスト

水原怜人：市川太一

周防美来：白石晴香

龍造寺朱音：大地葉

山田翠：山根綺

片桐麗亜：渡部恵子

黒田マリア：小坂井祐莉絵

水原まひる：首藤志奈

火野恭司：江口拓也

石動寧々子：石上静香

北山玲奈：天野聡美

土井翔太：浦和希

神谷花蓮：竹達彩奈

羽生柚希：早瀬莉花

柊春歌：道井悠

一条奈都：愛原ありさ

東堂晶：飯田里穂

黒田・レイン・ちふゆ：高森奈津美

※高橋龍也の高ははしごだかが正式表記。

(c)LINK・宵野コタロー／集英社・終末のハーレム製作委員会