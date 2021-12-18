TVアニメ「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」の新キャストが発表された。

「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」は世界各地を巡り、歌や音楽で安らぎをもたらす異色の航空団・ルミナスウィッチーズの活躍を描く「ワールドウィッチーズ」シリーズの新作。新キャストとして、努力家で訓練の成績も抜群なのに、なぜか音楽隊に転属命令が出てしまったロマーニャ出身のシルヴィ・カリエッロ役に吉北梨乃、病気がちな両親に代わり8人の弟を養うためリベリオン海軍に入隊するルミナスウィッチーズの最年少ジョアンナ・エリザベス・スタッフォード役に豆咲りおがキャスティングされた。

またメインキャストによる音楽ユニット・ルミナスウィッチーズの1stライブにて、2022年に放送予定のTVアニメ第1話が先行上映されることも決定。同イベントは埼玉・ところざわサクラタウンのジャパンパビリオンホールAにて2022年2月20日に開催される。チケットのプレイガイド先行は、12月26日23時59分まで申し込みを受付中だ。

TVアニメ「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」

2022年放送開始

スタッフ

原作：島田フミカネ＆Projekt World Witches

企画：菊池剛、工藤大丈

監督：佐伯昭志

副監督：春藤佳奈

キャラクター原案：島田フミカネ

キャラクターデザイン：潮月一也

使い魔デザイン：大高美奈

色彩設計：日比野仁

撮影監督：江上怜

編集：松原理恵

音響監督：長崎行男

音楽プロデューサー：若林豪

音楽制作：KADOKAWA

アニメーション制作：シャフト

製作：連盟空軍航空魔法音楽隊2021

キャスト

ヴァージニア・ロバートソン：鳴海まい

渋谷いのり：細川美菜子

リュドミラ・アンドレエヴナ・ルスラノヴァ：藍本あみ

アイラ・ペイヴィッキ・リンナマー：真宮涼

エレオノール・ジョヴァンナ・ガション：都月彩楓

マリア・マグダレーネ・ディートリヒ：古仲可奈

マナイア・マタワウラ・ハト：結木美咲

シルヴィ・カリエッロ：吉北梨乃

ジョアンナ・エリザベス・スタッフォード：豆咲りお

(c)2021 島田フミカネ・KADOKAWA／連盟空軍航空魔法音楽隊