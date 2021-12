木村拓哉「マジで!?」…平井 大 2週間に一度の“ハイペース配信リリース”に驚き

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。12月のマンスリーゲストは、シンガーソングライターの平井 大さん。2022年1月19日(水)にリリースする木村のセカンドアルバム『Next Destination』に、平井さんが楽曲『Beautiful Things』を提供したことで実現した今回の対談。12月12日(日)の放送では、平井さんがコロナ禍での活動の変化について語りました。木村からの「すべての人がコロナの影響を受けていますが、変化はありました?」との質問に、平井さんは「変化はやっぱりありましたね」とうなずきます。なかでも、「まず、ライブができなかったことが大きかった。ここ10年ぐらいライブをやらないことがなかったし、週末はどこかしらで演奏していましたから。やっぱりそういうところの変化は、すごくありましたよね」と実感を語ります。コロナ禍での平井さんの活動で、木村が特に驚いたのが配信リリースの頻度。2020年5月、平井さんは自身の公式Twitterで「夏の太陽が弱まる頃まで、2週間に一度、今のボクを曲にして皆様にお届けします」と発表。以降、現在までにリリースした配信シングルは31曲にものぼります。なぜこのようなハイペースで配信リリースをしようとしたのか、木村がその理由を問うと、平井さんは「もともとやりたかったんです、僕。アルバムを作るのって、大変じゃないですか。レコーディングや、その前に何曲もためて、精査して……って作業がすごく面倒くさいなと思って。だから、できた順番にリリースしていくのをやりたかったんですよね。(これまでは)『CDを作らなきゃダメ』みたいなものがあったからCDを作っていましたけど、去年からそういうのもなくなったんですよ。やっぱり社会も変わっていったしね。それで、『じゃあ、やってみよう!』ってことでスタートしました」と振り返ります。そして、「アルバムを作るよりも全然ストレスはなかったですね。もともと音楽を作るのがストレスじゃないっていうのもあるけど、全然よかった」と話す平井さんに、木村は「マジで!?」と声を上げて驚きます。そんな平井さんが2020年9月にリリースした配信シングル「Stand by me, Stand by you.」は、SNSをきっかけに大ヒット。今年の「第72回 NHK紅白歌合戦」への初出場が決定しています。リリースした配信シングルの楽曲は、自身のYouTube公式チャンネルにてリリックビデオを公開していますが、これも自身のアイデア。「ミュージックビデオを撮るのってすごく大変じゃないですか。ちょっとした映像と写真でもいいから、そこに対して歌詞だけ出てくるビデオでいいんじゃないかっていう提案で、バンバン作っていって。だから、僕が(ミュージックビデオに)出演することもないですし、気づいたらできている」と笑顔をのぞかせていました。次回12月19日(日)の放送も、引き続き平井さんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/