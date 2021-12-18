Limited Express（has gone?）、新企画にKONCOSとYOLZ IN THE SKY出演

ジャパニーズ・オルタナティヴ・パンクバンドLimited Express（has gone?）が、2022年1月30日に下北沢BASEMENTBARにて新企画「INVITATION」を開催する。

記念すべき初回公演は、オルタナティブ・ソウルなサウンドをベースに全国を飛び回るKONCOSと、関西から2022年より新編成となったYOLZ IN THE SKYが出演。日本を代表するオルタナティヴ・バンドが集結するイベントとして新しい挑戦に挑む。

関連記事：FAKYのAKINAが語る、洋楽とJ-POPの表現、セルフプロデュースの強み

＜イベント情報＞

「Limited Express （has gone?） presents ”INVITATION”」

2022年1月30日（日）東京・下北沢 BASEMENTBAR（DAY TIME）

出演：

Limited Express （has gone?）

KONCOS

YOLZ IN THE SKY

時間：OPEN 11:30 / START 12:00

価格：2500円 / 3000円

Tickets

Limited Express （has gone?）HP 取り置き

http://www.limited-ex.com/live.htm

BASEMENTBAR 取り置き

https://toos.co.jp/basementbar/