MUCC逹瑯「すごく人間くさくて泥くさい…」所属するMAVERICK D.C.GROUP社長・大石征裕の魅力を語る！

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。12月11日(土)の放送では、4人組バンド・D'ERLANGER(デランジェ)からTetsuさん(Dr)が登場! 年末に開催される「JACK IN THE BOX 2021」についてお伺いしました。

DANGER CRUE設立40周年を記念したイベント「DANGER CRUE 40th Anniversary JACK IN THE BOX 2021 supported by MAVERICK DC GROUP」を、12月27日(月)に日本武道館で開催! MUCC、D'ERLANGERともに出演が決まっています。

逹瑯:DANGER CRUE RECORDS(現在はMAVERICK D.C.GROUP)が40周年ということで、振り返ってみていかがですか? 多分、俺の知らないこととか、見てこなかったことをいっぱい経験してこられたと思うので。

Tetsu:D'ERLANGERが1990年デビューなんですけど、DANGER CRUEにいた期間は短いんですよ。でも、いろいろお世話になった期間もあるので、(D'ERLANGERが活動してきた期間の)半分ぐらいは関係があるのかな?

逹瑯:(MUCCはDANGER CRUEに)入ってからずっと所属しているんですけど、Tetsuさんの場合、所属して、抜けて、また関わって……っていうのをしていて、ローディーの頃から知ってるし、いろんな角度から見ている。Tetsuさんにしか言えない文句もあるだろうし、Tetsuさんにしか見えない魅力もあると思うんですよ。

Tetsu:まぁ、いいとこ取りはできるよね。いいときにだけすり寄っていったり(笑)。

逹瑯:ハハハ(笑)。それで今回は、DANGER CRUEの魅力を教えてもらいたいなと思うんですけど。

Tetsu:まぁやっぱり、社長(大石征裕)さんじゃないかな。いろんな社長さんを見てきたけど、あんなに音にまで口うるさく言う(人はいない)……本人もベーシストだし。

逹瑯:確かに! 今、Tetsuさんの答えで一気に腑に落ちたというか。「文句もたくさんあるだろうし、魅力もたくさんある」っていう言葉そのものが、大石さんに当てはまるっすね。ハハハ(笑)

Tetsu:(笑)。だって、D'ERLANGERの「LA VIE EN ROSE」を作ったときは、あの人がエンジニアだから。

逹瑯:やっぱり大石さんはめちゃくちゃすごい人だから、素敵なところも見習うところもたくさんあるし、ダメなところもいっぱいあるし(笑)。

Tetsu:ダメなところ、ダメなところ……ダメなところがいっぱいある(笑)!

逹瑯:それがDANGER CRUEの面白さというか、事務所のカラーになっている気がしますね。

そして、イベントの最後に毎回「SUPER ALL STARS」というセッション枠があるそうですが、今回はTetsuさんがそのプロデュース役を引き受けたそう。ちなみに、前回2019年の「MUCC Presents Trigger In The Box」では、逹瑯がプロデュースをしました。

Tetsu:この40周年(のイベント)も、もちろんあの人(大石さん)と話して俺もやる気になったし、感謝もありながら“この先もこのまま頑張ってくださいよ!”っていう気持ちを込めて、いろいろと仕込んでいるので……あの人、泣いちゃうかもしれないけど(笑)。

逹瑯:大きい会社だし、すごくいいアーティストがいっぱいいるのに、(社長が)完璧じゃないところがすごく人間くさくて泥くさいというか、だからこの事務所が好きなのかもしれない。今回のイベントで、個人的に楽しみにしていることがあれば教えてください。

Tetsu:それこそ、先輩(逹瑯)に聞こうかなと思って。プロデューサーとしては、どんなことが一番楽しめたの?

逹瑯:イベントの最中よりも、全部終わったときにみんなが「楽しかった!」って言ってくれたことが一番うれしかった。

Tetsu:なるほどねぇ。じゃあちょっと、(出演者に)聞いて回ろうかな(笑)?

逹瑯:ハハハハ! でもそれは「楽しかった」しか言えないですよ(笑)。

Tetsu:だよね(笑)。みんなに“楽しい”って言われたいなぁ~。

逹瑯:絶対に楽しいはずですよ。だってもう今の段階で既にワクワクしてますからね。

