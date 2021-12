CHAI、向井秀徳参加のMV「ACTION（with ZAZEN BOYS）」公開

CHAIが、2022年2月2日にリリースするEP『WINK TOGETHER』より先行シングル「ACTION (with ZAZEN BOYS)」を配信。MVも公開された。

「ACTION (with ZAZEN BOYS)」は、向井秀徳率いるZAZEN BOYSとのコラボ楽曲。オリジナルバージョンの持つスタイリッシュなエレクトロポップサウンドと、ZAZEN BOYSのソリッドなギターカッティングが冴えるニューウェーブビートが見事に融合した作品となった。「向井秀徳ボーカルをブチ込む」という向井本人の宣言通り、ボーカルが圧倒的な存在感を醸し出している。

公開されたMVは、CHAIと向井秀徳が都内の各所で一緒にショッピング、映画、プリクラ、カラオケなどを楽しむ、若者のデートの光景のような映像。カップルの日常デートをスマホで追っかけるようなストーリーになっているが、CHAIは定番のライブ衣装で、一方、向井秀徳は私服という一見するとアンバランスなとりあわせになっている。

・向井秀徳 (ZAZEN BOYS)コメント:

CHAIとZAZEN BOYSは出会った。やっと出会ったといってもいいかも知れん。

「ACTION」はキいたわ。だいぶキた。

キミもキいてくれ。

・CHAI コメント:

私たちにしか表現できないACTION、向井さんにしか表現できないACTION、それぞれ最高で、私たちを料理してくれた向井さんのACTION、本当に最高じゃない?

ちょーかっけーじゃん。

向井さん、ありがとう!愛してる!

<リリース情報>

CHAI

EP『WINK TOGETHER』

発売日:2022年2月2日(水)

SUB POP / OTEMOYAN record

「ACTION(with ZAZEN BOYS)」

ダウンロード&ストリーミング

https://smarturl.it/chai_zb_action

=収録曲=※曲順未定

END(Confidence Man Remix)

ACTION(with ZAZEN BOYS)

PING PONG! feat. YMCK(Busy P Remix)

Nobody Knows We Are Fun(STUTS Remix)

Donuts Mind If I Do (with Beenzino)

Miracle(Scoobert Doobert Remix)

<ライブ情報>

「WINK TOGETHER MOTTO JAPAN TOUR」

2021年12月9日(木)福岡・BEAT STATION

2021年12月10日(金)岡山・YEBISU YA PRO

2021年12月17日(金)札幌・PENNY LANE24

2021年12月19日(日)仙台・Darwin

「冬のCHAIまつり 2022」

2022年1月13日(木)大阪・梅田CLUB QUATTRO

2022年1月14日(金)名古屋CLUB QUATTRO

2022年1月17日(月)渋谷・TSUTAYA O-EAST

CHAI オフィシャルサイト:http://chai-band.com