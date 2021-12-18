tricot、メジャー3rdアルバム『上出来』リリース

tricotが、メジャー3rdアルバム『上出来』を2021年12月15日にリリースした。
2021年に入って制作した「暴露」から、テレビ東京サタドラ『春の呪い』主題歌の「いない」、NUMBER GIRL中尾憲太郎プロデュース楽曲「餌にもなれない」などの連続配信シングルや、2013年にピザ・オブ・デス・レコーズ内からリリースされたコンピレーションアルバムに収録されていた楽曲をリレコーディングした「スーパーサマー」。さらに、脱力感が気持ちいい「ティシュー」、tricotからのメッセージを遊び心たっぷりに歌う「上出来」など全12曲とインストバージョンを収録している。
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また、全国ツアー「WALKING × WALKING TOUR 2021-2022」も開催中。年内は12月25日の札幌PENNY LANE24、2022年年明けは福岡BEAT STATION公演から始まる。
＜リリース情報＞
tricot
メジャー3rdアルバム『上出来』
発売日：2021年12月15日（水）
配信：https://tricot.lnk.to/Jodeki
購入：https://tricot.lnk.to/Jodeki_CD
＜ライブ情報＞
WALKING × WALKING TOUR 2021-2022」
IN JAPAN
2021年12月19（日）仙台Rensa
2021年12月25日（土）札幌PENNY LANE24
2022年1月8日（土）福岡BEAT STATION
2022年1月9日（日）広島CLUB QUATTRO
2022年1月15日（土）金沢EIGHT HALL
2022年1月23日（日）名古屋BOTTOM LINE
2022年2月13日（日）大阪BIGCAT
2022年2月27日（日）東京・豊洲PIT
IN EUROPE
2022年3月30日（水）at.Brighton Komedia （UK）
2022年4月1日（金）at.Leicester Firebug （UK）
2022年4月2日（土）at.Leeds Headrow House （UK）
2022年4月3日（日）at.Glasgow Stereo （UK）
2022年4月5日（火）at.Manchester YES （UK）
2022年4月6日（水）at.Sheffield O2 Academy2（UK）
2022年4月8日（金）at. Cardiff Clwb Ifor Bach （UK）
2022年4月9日（土）at.Bristol The Exchange （UK）
2022年4月10日（日）at.London The Garage （UK）
2022年4月12日（火）at.Paris Point Ephemere （France）
2022年4月13日（水）at.Brussels Botanique （Belgium）
2022年4月14日（木）at.Amsterdam Melkweg （Netherlands）
2022年4月16日（土）at.Copenhagen Loppen （Denmark）
2022年4月18日（月）at. Prague Futurum （Czech Republic）
2022年4月19日（火）at.Budapest Turbina （Hungary）
2022年4月20日（水）at.Banska Bystrica Zahrada （Slovakia）
2022年4月21日（木）at.Bratislava Nova Cvernovka （Slovakia）
2022年4月22日（金）at. Barcelona Sala Bóveda （Spain）
詳細：https://tricot-official.jp/live/tour.php?id=1002045
■東名阪3公演の先着先行受付
受付期間：12月17日（金）20:00～1月4日（火）23:59
イープラス：https://eplus.jp/sf/detail/0652370001
ぴあ：https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=B1280015
ローソン：https://l-tike.com/artist/000000000478848/
tricot HP：https://tricot-official.jp/