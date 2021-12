きゃりーぱみゅぱみゅ「声の演技」に挑戦！ ラジオドラマ「安部礼司」のオリジナルコンテンツに出演

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中のラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。現在、番組連動企画のオリジナルドラマコンテンツ「そのとき、安部礼司」を、音楽ストリーミングサービス「Spotify」が2021年8月より始めた新サービス「Music+Talk」にて配信中です。11月14日(日)からスタートした最新シリーズに、アーティスト・きゃりーぱみゅぱみゅさんが出演しました。同コンテンツでは、これまでに声優・花澤香菜さん、お笑いコンビ・ロバートの秋山竜次さんも登場。今回はきゃりーさんが“声の演技”に挑戦しました。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたTOKYO FMのラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。主人公・安部礼司がトレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。そんなドラマの主人公・安部礼司と、きゃりーぱみゅぱみゅさんが“入れ替わる”ドタバタ劇「キミがボクで、ボクがキミで?」を含む全4本を、オーディオストリーミング・プラットフォーム「Spotify」で楽しめる音楽とトークを織り交ぜたコンテンツ「Music+Talk」のほか、TOKYO FMの音声プラットフォーム「AuDee(オーディー)」でも配信中です。「Music+Talk」で配信中のスペシャルポッドキャスト「そのとき、安部礼司」では、これまでに声優・花澤香菜さん、お笑いコンビ・ロバートの秋山竜次さんが出演した回(各回・全4話)も配信中です。<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE -放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/