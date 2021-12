新型コロナウイルス陽性反応が心配されたジョゼップ・グアルディオラ監督は、19日のニューカッスル戦で指揮を執ることが可能になったようだ。17日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。

同日、グアルディオラ監督はニューカッスル戦に向けた記者会見を、「新型コロナウイルス検査の結果不確定」という理由で急遽中止しており、プレミアリーグの第18節ニューカッスル戦と第19節レスター戦でベンチから外れる可能性を伝えられていた。なお、同監督は15日にスペインへ渡航し、教え子である元アルゼンチン代表FWセルヒオ・アグエロ氏の引退会見に出席していた。

しかしながら、17日にマンチェスター・Cの練習場へ到着した際に受けたPCR検査では、陰性となったため、ニューカッスル戦に帯同が可能となったことを『スカイスポーツ』は報じている。

イギリス国内では、新型コロナウイルスの新規感染者が急増。15日には、過去最多となる7万8610人の新規感染者が確認されている。また、同日のオミクロン株での感染例は4671件確認されており、ロンドンでは感染者の60%がオミクロン株とみられている見解も示されていた。

加えて、プレミアリーグ第18節は多くのクラブでアウトブレイクが発生している事情を受け、「マンチェスター・U vs ブライトン」、「サウサンプトン vs ブレントフォード」、「ワトフォード vs クリスタル・パレス」、「ウェストハム vs ノリッジ」、「エヴァートン vs レスター」の5試合が延期されるとプレミアリーグ公式サイトより発表。リヴァプールやチェルシーからも複数の選手たちが感染した事例もあることから、20日にはプレミアリーグ全20クラブによる会合が開かれる予定となっている。