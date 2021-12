『SK∞』で音楽のある生活を／ワイヤレスイヤホンコラボアイテム

オンキヨーの完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01A」とTVアニメ『SK∞ エスケーエイト』がコラボレーション決定! コラボモデルのワイヤレスイヤホンの予約販売がスタートする。

TVアニメ『SK∞ エスケーエイト』は、監督・内海紘子×シリーズ構成&脚本・大河内一楼×キャラクターデザイン:千葉道徳×アニメーション制作・ボンズの最強タッグによる、青春オリジナルアニメーション。

スケートボードが大好きな高校二年生・暦レキと個性豊かなスケーターたちが繰り広げるサイコーでアツいスケボーレースバトルを描いた物語だ。

本コラボレーションモデルは、左右のハウジング、充電ケース共に、「暦」「ランガ」「MIYA」「Cherry blossom」「ジョー」それぞれの世界観を表現したオリジナルデザイン。

描き下ろしイラストデザインパッケージに、ちりめん風生地のオリジナル巾着ポーチと、描き下ろしイラストポストカードが付属する。

本機種「CP-TWS01A」は、Qualcom(R)社製の最新SoC「QCC3040」を採用。一般的なSBCやAACだけでなく最新オーディオコーデックのQualcomm(R) aptXTM Adaptiveに対応。対応する最新Android端末との組み合わせで、従来のQualcomm(R) aptXTMに比べ高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現する。

iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する新技術「Qualcomm(R) TrueWireless Mirroring」を搭載。片方のイヤホンを親機として接続後、もう片方の子機のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音途切れやノイズを抑え、さらにはバッテリーの片減りを防止してくれる。

また、周囲の音を取り込むアンビエントマイク機能を搭載。内臓のマイクを使用し外音を取り込むことができる。

また防水機能(IPX7)を備えることで運動時の汗や急な雨でも安心してお使いいただくことが可能だ。尚、充電ケースは防水機能を備えていないのでご注意を。

さらに、オンキヨー秋葉原店舗 「音アニ」 にて、店頭設置の専用QRコードでご予約すると、その場で描き下ろしイラストポストカードがプレゼントされる。

(C)ボンズ・内海紘子/Project SK∞