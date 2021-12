コパ・デル・レイ(スペイン国王杯)3回戦の組み合わせ抽選会が17日に行われた。

3回戦からは、スーペルコパ・デ・エスパーニャ(スーパー杯)に出場する4チームが新たに参戦。バルセロナは2回戦でアラベスを下したリナレス(3部)、レアル・マドリードは2回戦でPK戦の末にレバンテを下したアルコヤーノ(3部)と対戦する。なお、レアル・マドリードは20-21シーズンの3回戦でもアルコヤーノと対戦し、PK戦の末に敗れていた。

MF久保建英が所属するマジョルカはエイバル(2部)との対戦が決定した。MF柴崎岳が所属する2部レガネスはレアル・ソシエダ、FW岡崎慎司が所属する2部カルタヘナはバレンシアと、強敵が3回戦の相手となった。

また、2回戦でヘタフェを5-0で下したアトレティコ・バレアレス(3部)はセルタと対戦する。2回戦でグラナダを下して4部唯一の生き残りとなったアトレティコ・マンチャ・レアルは、アスレティック・ビルバオとの対戦が決定した。

コパ・デル・レイ3回戦は、2022年1月4〜6日に開催が予定されている。

組み合わせは以下の通り。

アトレティコ・マンチャ・レアル(4) vs アスレティック・ビルバオ(1)

ラージョ・マハダオンダ(3) vs アトレティコ・マドリード(1)

アルコヤーノ(3) vs レアル・マドリード(1)

リナレス(3) vs バルセロナ(1)

アトレティコ・バレアレス(3) vs セルタ(1)

バジャドリード(2) vs ベティス(1)

アルメリア(2) vs エルチェ(1)

ミランデス(2) vs ラージョ・バジェカーノ(1)

カルタヘナ(2) vs バレンシア(1)

ヒホン(2) vs ビジャレアル(1)

エイバル(2) vs マジョルカ(1)

フエンラブラダ(2) vs カディス(1)

レガネス(2) vs レアル・ソシエダ(1)

ジローナ(2) vs オサスナ(1)

サラゴサ(2) vs セビージャ(1)

ポンフェラディーナ(2) vs エスパニョール(1)