『ハイキュー！！』カプコンカフェコラボグッズ一斉公開！

2022年1月7日(金)~2022年2月24日(木)の期間中、カプコンカフェ イオンレイクタウン店と池袋店の2店舗において展開するTVアニメ『ハイキュー!!』コラボレーションにて発売される、カプコンカフェのオリジナルコラボグッズが一斉公開された。

『ハイキュー!!』は、古舘春一先生による高校バレーボールを題材としたコミックス。身長は低いが高い身体能力を持ち、「小さな巨人」に憧れを抱く日向翔陽、「コート上の王様」の異名をもつ天才プレイヤー・影山飛雄ら宮城県立烏野高校排球部が全国大会を目指す姿を描く。2020年7月に8年半にわたる『週刊少年ジャンプ』での連載を終えた後も、TVアニメや舞台など幅広く展開されている大人気作品だ。

この度公開されたコラボグッズには、カプコンカフェコラボ用の描き下ろしイラストを配した「クリアファイル」や「アクリルスタントキーホルダー」の定番アイテムをはじめ、ラメ仕様のアクリルがキラリと光る「スクエアアクリルキーリング」は全8種で登場。その他、持ち運びに便利なミラーと小物を収納できる「缶ミラー&巾着」のセットや「マスクケース」など、おでかけに便利なアイテムも展開する。

さらに、シンプルなデザインで人気のRIVERS[リバーズ]のウォールマグデミタから2種のタンブラーが登場! ストローも差し込める2WAY蓋のタンブラーで機能性も抜群◎!

カフェオリジナルの特別なアイテムを、ぜひこの機会にゲットしてほしい。

(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS (C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.