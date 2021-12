成功体験を通して、栄えある大阪の未来を支える人財へ。「“OSAKA子どもの夢”応援事業～第2回SDGsギネス世界記録チャレンジ～」の協賛企業、明治安田生命保険相互会社が語る！

大阪府が参画している公民連携の取組みの一つ、OSAKA MEIKAN実行委員会は、子どもたちに成功体験の機会を創出することを目的に、2022年1月16日(日曜日)、“OSAKA子どもの夢”応援事業~第2回SDGsギネス世界記録チャレンジ~(以下、本事業)を開催する。

「YouTubeで環境サステナビリティレッスンのライブストリームを視聴した最多人数」(Most viewers of an environmental sustainability lesson livestream on YouTube)でギネス世界記録(TM)に挑戦する(主催:OSAKA MEIKAN実行委員会、共催:大阪府)。

本事業の参加対象者は、小学1年生から6年生までの子どもたちで、定 員は2,000名(先着順)、参加費は無料。

また、Zoomに接続しオンラインで参加できるので、自宅等から参加可能である。

挑戦当日はインターネットライブ配信、そして、2022年2月5日(土曜日)11時~11時25分に読売テレビにて地上波放送される。

百獣の王にして、環境省サスティ ナビリティ広報大使を務める武井壮さんが、番組MCとして、このギネス世界記録チャレンジを盛り上げる。

チャレンジの際は、お天気キャスター 蓬莱大介さんや振付師 akaneさんが出演予定である。



・参加申込みフォーム



・OSAKA SDGsダンス、参加者募集プロモーション動画

・専用 Instagramアカウント(osaka_sdgs_challenge)

第2回SDGsギネス世界記録チャレンジ PRチラシ

今回、本事業への協賛企業で、日本全国に生命保険業を展開する明治安田生命保険相互会社(本社:東京都千代田区、以下「明治安田生命」)の加藤 佳弥 常務執行役員大阪本部長に本事業や地域・子どもたちへの取組みに対する思いを聞いた。

――今回の事業に対する御社の思いをお聞かせください。

当社は、企業ビジョンである「信頼を得て選ばれ続ける、人に一番やさしい生命保険会社」の実現に向けて、2020年度から「地元の元気プロジェクト」を展開しています。このプロジェクトでは、地域社会がいつまでも活気あふれる場所であり続けられるよう、自治体等と連携した取組みやスポーツの応援などを通じて、地域のみなさまが安心してつながることができるさまざまな機会をご提供しています。

このような中、包括連携協定を締結している大阪府様から、2025年の大阪・関西万博に向けたSDGsの推進の一環として実施される“OSAKA子どもの夢応援事業”をご案内いただき、多くの仲間とともにSDGsについて学び、楽しみながらギネス記録へ挑戦する地元大阪の子ども達を微力ながら応援したいとの思いで協賛いたしました。

――御社が取り組まれている子どもや環境に関する取組みをお聞かせください。

当社は、生命保険契約の背景にお客さまの「ご家族への思い」が込められていることを踏まえ、大切な子どもたちの健やかな成長を手助けすることこそ、生命保険会社にふさわしい社会貢献活動であると認識し、2008年度から「子どもの健全育成」を重点分野に位置付けて、さまざまな取組みを行なっています。

具体的には、全国の支社等において、Jリーグの選手やOBを招いて「小学生向けサッカー教室」を開催し、プロスポーツ選手と接する機会を子どもたちに提供したり、人生100年時代を豊かなものにする金融リテラシーの向上を目的に、地域の中学校にて当社従業員が講師となって、金融や保険に関する出前授業を実施しています。また、より多くの子どもたちに学びや体験の機会を与えるべく、親をなくした子どもたちの進学支援と心のケアを実施する「あしなが育英会」をチャリティーウォーキングや従業員募金を通じて支援しているほか、障がいのある子どもたちに「生の音楽」を届ける「ふれあいコンサート」を37年間継続して実施しています。

全国で取組む活動のほか、各地域単位でも、それぞれの支社等が創意工夫を凝らし独自の活動を展開しています。大阪府下では、「OSAKA子どもの夢応援事業」への協賛のほか、大阪学校生活協同組合と協働で大阪市内の全小学校にサッカーボールを寄贈するなどの取組みを行なっています。当社は、2021年11月現在、大阪府はじめ府下の20市町と連携協定を締結しており、今後も自治体や地域の団体等とのつながりを活かしながら、未来の地域社会を担う子どもたちの健全育成に貢献していきたいと考えています。

――今回の事業を通じて、子どもたちに伝えたいことをお聞かせください。

コロナ禍により、テレワークや非対面のコミュニケーションなど、社会のデジタルシフトが加速しています。また、持続可能な社会づくりに向けた国際的な機運も高まっていることから、今回のギネス世界記録チャレンジの内容は、未来の地域社会を担う子どもたちにピッタリの内容ではないでしょうか。子どもたちには、自分たちが世界記録を樹立するんだという強い志を持って挑戦し、成功体験を通して自信に繋げていただくとともに、栄えある大阪の未来を支える人財へと成長することを心から願っています。

【会社概要】

会社名 明治安田生命保険相互会社 代表者 取締役 代表執行役社長 :永島 英器 業種 生命保険業 URL https://www.meijiyasuda.co.jp/

■問い合わせ

OSAKA MEIKAN実行委員会事務局(”OSAKA子どもの夢”応援事業担当)

MAIL : sdgs@meikan.osaka

WEB : https://osakaguinness.com/