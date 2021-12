森七菜「YOASOBIに会えた」「20歳になった」2021年の7大ニュース

森七菜が、TOKYO FMのレギュラー番組に登場。年内最後の出演ということで、2021年の思い出を7つ発表しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」12月16日(木)放送分)森七菜:きょうが2021年最後の登校になります。まだあと半月ぐらいあるんですけども、みなさんにご挨拶するのが最後っていうことで、ありがとうございました。この1年は長いようで短かったですね。そんな2021年最後の登校日の今夜は、一つの質問に対して七つの答えを言っていく『Q&なな』をお届けします!これはもう私にとって大革命ですよ。とっても嬉しかったし、お誕生日のお祝いまでしてもらっちゃって……。いいんですか? いくら払えばいいですか!? みたいなこともありましたね。20歳になりました! ありがとうございます! お酒とか……まだ20歳になったと実感することは、そんなにしてないんですけど。でもお仕事をする上で、大人と同じ立場に立っている、という気持ちが芽生えた……そんな年でした(笑)。最近は作れてないんですけど、ハマってます。何度も(番組で)言っていますけど、ハマっていて作るのも大好きです(笑)。高校卒業して2年間、地元の友達に会ってなかったんですけど、やっと会えました。私がよく“ミジンコ”っていうグループのことを言ってるんですが、その女の子2人にやっと会えたんですよ。もうめちゃくちゃ楽しかった。でも「昨日会った?」ってぐらい、何も違和感なくて(笑)。別れ際も、感動も何もなかったですね。「また次会うの、2年後なの?」とか言いながら別れましたね。でもね、すぐまた会いたいなと思ってますよ!4つ目(実際は5つ目)に出すようなことじゃないんですけども……(笑)。「日本アカデミー賞 新人賞」という、栄えある賞をいただきました。感動というか……新人さんの中でも4人しか選ばれないのに、選んでいただいてとっても嬉しかったです。「これから頑張ろう」ってますます思いましたね。七菜ちゃんね、2021年にね、勇気出してね、ブロッコリー食べてみたらね、食べれたよ……!(笑)。2021年は寂しいことも続いたけど、やっぱりとってもいい年だったよね。だからこそのつながりも感じられて……(笑)。そうなのよ~、だからね……6個目(実際は7個目)とかこうなっちゃうわけよ(笑)。でもね、大丈夫。7個目に大事なのをとってありますから!コレです! 本当にみなさんに出会えて、毎月聴いていただけて、本当にうれしく思います。いままでこうやって触れあえる機会がなかったので、声をお届けできることもうれしいですし、お便りも本当に楽しいです。これからも「楽しいな」と思って聴いていただけるように頑張りますので、よろしくお願いします!森七菜:……8個!? 私、8個言ってたみたいです(笑)。そりゃもういい年ですね。いい思い出が、8個も言えたんだもん(笑)。まあ……ブロッコリーも大事なことだよ! 来年はみなさんに楽しいと思ってもらえる授業をお届けできるように、精進していきます! では、ちょっと早いですけど、よいお年を~!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★★12/13(月)~12/17(金)のSCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★★