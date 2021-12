ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation 5(PS5)/ PlayStation 4(PS4)用ソフトウェア『グランツーリスモ7』について、2021年12月17日よりBehind The Scenes「Powered by PS5」映像を公開した。

Behind The Scenes「Powered by PS5」映像では、PS5のパフォーマンスにより確かなリアリティが感じられるレベルに達したことや、ハプティックフィードバックやアダプティブトリガーによるブレーキフィールの表現、スケープスモードでのレイトレーシング対応、グラフィックの進化などについて、「グランツーリスモ」シリーズ クリエイター 山内一典氏(ポリフォニー・デジタル 代表取締役 プレジデント)が紹介。また、公開中のBehind The Scenes映像シリーズでは、“Find Your Line”のメッセージのもと、シリーズ最新作『グランツーリスモ7』の中で見い出すことができるクルマや自動車文化のさまざまな楽しみについて、クリエイターの思いなどが語られている。