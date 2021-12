乃木坂46結成10周年 賀喜遥香＆早川聖来が明かす「追いつけない」もどかしさ

乃木坂46の賀喜遥香さんと早川聖来さんが、12月16日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。結成から10周年を迎えた乃木坂46ですが、2018年12月に加入した4期生の2人が感じている先輩のすごさや、同期生と助け合ってきた3年間を明かした部分を紹介します。こもり校長:乃木坂46に加入して3年経ちましたけど、お二人にとってはどういう3年間でしたか?早川:加入したときは、乃木坂46が7周年だったんです。入ったばっかりだけど、先輩が築き上げてきたものに追いつかないといけない、というのが……いまだに追いつけていないんですけど。そういう葛藤がけっこうある3年間でしたね。賀喜:私も……4期生全体がそういう意識だったというか。憧れて入ってきた子がほとんどで、「あんなふうになりたいけど、どうしても追いつけない」というもどかしさがずっとあって……という感じでした。ぺえ教頭:4期生同士でぶつかったこともあるの?早川:4期生同士は……そこまでないです。ぺえ教頭:本当に!?(笑)。早川:本当です(笑)。こもり校長:結束のほうが大きいのかもね。入ったときには7周年を迎える先輩がいて、自分たちはゼロからのスタートなのに、グループは集大成みたいな形になっていて……。賀喜:そうですね。早川:お互いに協力して、なんとか追いつかなきゃ、というので……お互いを補い合ったりしたほうが多いです。ぺえ教頭:そっか。違う方向を向いている場合じゃなかったのね。こもり校長:だし、いろいろ他から言われることも多かったんじゃない?賀喜・早川:そうですね。早川:だって……なかなか私たちでは、力不足なところも多いので。ぺえ教頭:そんなことないわよ!賀喜・早川:ありがとうございます(笑)。こもり校長:最初からきょうまで、全速力の3年だったんじゃないですか?賀喜・早川:そうですね。早川:だから、あっという間です。今回の放送でリスナーと電話をつないた際には、いじめられていた3年前に乃木坂46の「シンクロニシティ」と出会い、何度も聴いて泣いて励まされたというエピソードを聞き、二人が涙を流す時間もありました。番組の最後には、加入時の3年前の自分へメッセージを送りました。乃木坂46初のベストアルバム『Time flies』が、12月15日(水)にリリース。詳細はオフィシャルサイト(https://www.nogizaka46.com/)まで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★★12/13(月)~12/17(金)のSCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★★