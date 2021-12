乃木坂46・早川聖来 賀喜遥香がセンターの『君に叱られた』に「何度も救われた」

乃木坂46の賀喜遥香さんと早川聖来さんが、12月16日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。15日(水)に発売された初のベストアルバム『Time flies』に収録されているデビュー曲の「ぐるぐるカーテン」と賀喜さんがセンターをつとめた28枚目のシングル「君に叱られた」をオンエアし、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭がそれぞれのエピソード聞きました。こもり校長:乃木坂46は今年結成から10周年を迎え、それを記念したベストアルバム『Time flies』がリリースされました。おめでとうございます!賀喜・早川:ありがとうございます!こもり校長:アルバムは過去に4枚出されていますが、ベストアルバムは初です。乃木坂46の結成日は2011年8月21日、そしてデビュー日が2012年2月22日。ファーストシングルの「ぐるぐるカーテン」から始まりました。賀喜・早川:はい!こもり校長:「ぐるぐるカーテン」が発売された当時、お二人は何歳?賀喜・早川:小学生……。こもり校長:当時は何をやっていたの?賀喜:私は小学4年生だったんですけど、ちょうどこのくらいのときに引っ越したんです。大阪に住んでいたんですけど、栃木に引っ越しました。ぺえ教頭:へ~!こもり校長:ターニングポイントのタイミングだったんですね。賀喜:そうですね。だから感慨深いです(笑)。ぺえ教頭:何年経っても色あせない曲ね。私、カラオケで歌うのよ。「ぐるぐるカーテン」と「ガールズルール」。賀喜・早川:うれしい~!ぺえ教頭:ギリギリガールズなんだけどさ(笑)。賀喜・早川:えっ!?こもり校長:「うまく言った」みたいな顔してんじゃないよ!(笑)。――「君に叱られた」(2021年9月リリース)オンエア後こもり校長:この曲にかける思いを、(8月26日放送の「乃木坂LOCKS!」にて)生で届けてくれましたが……。賀喜:あのときは(緊張して)記憶がないです。1人でしゃべっていて……。こもり校長:(聴いていた)僕らも「がんばれー!」と思ったし、真ん中で踊っているのを見ると「イエー……(がんばれ)!」って思う。早川:本当にそう!こもり校長:聖来先生も選抜メンバーとして参加しているから、同じ空気感で戦うわけでしょ。早川:そうなんですよ。でも(賀喜が)先陣を切ってがんばってくれている姿を見ると……本っ当に私たちも何度も救われたんです。本当にかっこよかったよ。賀喜:ありがとう、こちらこそだよ。早川:あ~……もう最高!賀喜:ありがとう(笑)。最高!全員:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★★12/13(月)~12/17(金)のSCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★★