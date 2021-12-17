ヒトリエ、ライブアルバムより「3分29秒」映像公開

ヒトリエが、2022年1月19日にリリースするライブアルバム『Amplified Tour 2021 at OSAKA』より収録曲「3分29秒」の映像を公開した。
「3分29秒」はシノダがボーカルを務める新体制としてリリースされた初CDシングル。今年4月より放送されたTVアニメ『86―エイティシックス―』のオープニングテーマにも起用された楽曲になっている。
今回公開された映像は、新体制でリリースしたアルバム『REAMP』を引っ提げて開催した全国ツアー「Amplified Tour 2021」のファイナル7月7日の大阪BIGCATの公演の模様。音源は今回リリースされるライブアルバムのために新たにミックスおよびマスタリングが施されたものが使用された。
ライブアルバム『Amplified Tour 2021 at OSAKA』は、「Amplified Tour 2021」の大阪BIGCAT 2days公演から、ツアーファイナルとなった2日目をフル収録。1日目のみで披露した曲をボーナストラックとして加えた合計21曲のLIVE音源を2枚組CDとして収録している。さらに、この作品のためにデザインされたTシャツとジッパーバッグが付属するLPサイズのスペシャル仕様としてリリースされる。
＜リリース情報＞
ヒトリエ
ライブアルバム『Amplified Tour 2021 at OSAKA』
発売日：2022年1月19日（水）
完全限定生産盤 [2CD＋T-Shirts]
品番：AICL-4166～4168
価格：6050（税込）
=収録曲=
[Disc1]
1. センスレス・ワンダー
2. curved edge
3. ハイゲイン
4. bouquet
5. Loveless
6. tat
7. うつつ
8. カラノワレモノ
9. トーキーダンス
10. アンノウン・マザーグース
11. Marshall A
[Disc2]
1. 3分29秒
2. 青
3. イメージ
4. YUBIKIRI
5. ポラリス
-Bonus tracks-
6. faceless enemy
7. dirty
8. SLEEPWALK
9. RIVER FOG, CHOCOLATE BUTTERFLY
10. 踊るマネキン、唄う阿呆
CD予約リンク
＜ライブ情報＞
「HITORI-ESCAPE 2022ーYOKOHAMA 8ー」
2022年1月21日（金）神奈川・横浜BAYHALL
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
「HITORI-ESCAPE TOUR 2022」
2022年2月8日（火）東京・LIQUIDROOM
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
2022年2月9日（水）東京・LIQUIDROOM
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
2022年2月14日（月）大阪・心斎橋 BIGCAT 時間：OPEN 18:15 / START 19:00
2022年2月15日（火）大阪・心斎橋 BIGCAT 時間：OPEN 18:15 / START 19:00
2022年3月2日（水）愛知・名古屋クラブクアトロ
時間：OPEN 18:30 / START 19:00
2022年3月3日（木）愛知・名古屋クラブクアトロ
時間：OPEN 18:30 / START 19:00
2022年3月11日（金）福岡・BEAT STATION
時間：OPEN 18:30 / START 19:00
2022年3月12日（土）福岡・BEAT STATION
時間：OPEN 16:30 / START 17:00
2022年3月17日（木）宮城・仙台 Rensa
時間：OPEN 18:30 / START 19:00
2022年3月18日（金）宮城・仙台 Rensa
時間：OPEN 18:30 / START 19:00
【チケット先行抽選予約】
オフィシャル・モバイルサイト「HITORI-ATELIER」にて先行抽選受付
2021年12月11日（土）12:00～12月19日（日）23:59
オフィシャル最速先行
2021年12月25日（土）12:00～1月6日（日）23:59
https://eplus.jp/hitorie/escape2022/
ヒトリエ 公式HP：http://www.hitorie.jp