アニメ「ドールズフロントライン」の放送開始日が2022年1月7日に決定。TOKYO MX、BS11、AT-Xにて順次放送され、ABEMAほかで順次配信される。
「ドールズフロントライン」は銃器を擬人化した“戦術人形”たちとともに戦う、育成・戦略シミュレーションゲームが原作。軍需企業・鉄血工造の戦術人形が人類に反旗を翻した第三次世界大戦後の地球を舞台に、民間軍事会社・グリフィン＆クルーガーに所属する戦術人形たちの戦いが描かれる。放送・配信情報の発表に併せて、オープニング映像が公開に。yukaDD(;´∀｀)によるオープニングテーマ「BAD CANDY」のメロディとともに、イラストタッチで描かれたM4A1、ST AR-15、M4 SOPMOD II、鉄血工造の人形たちが次々と映し出され、激しい戦闘シーンも描かれている。
またYouTubeの「ドールズフロントライン」公式チャンネルでは12月28日21日より、特番「ドールズフロントライン グリフィン情報局～年末特番 ゲーム＆アニメ最新情報SP～」を配信。M4A1役の戸松遥、ジャンシアーヌ役の小松未可子が出演する。さらに東京・THE AKIHABARA CONTAiNERでは12月23日から2022年1月16日まで、アニメ化を記念した「ドールズフロントライン」ポップアップショップ第2弾を開催。アニメと原作ゲームのグッズが多数販売されるほか、展示も行われる。
TVアニメ「ドールズフロントライン」
放送情報
TOKYO MX：2022年1月7日（金）より毎週金曜日25:00～
BS11：2022年1月7日（金）より毎週金曜日25:30～
AT-X：2022年1月10日（月）より毎週月曜日23:30～ ※リピート放送：毎週水曜日11:30～ / 毎週金曜日17:30～
配信情報
ABEMA：2022年1月7日（金）より毎週金曜日25:00～
Amazon Prime Video / dアニメストア / Hulu / U-NEXT / アニメ放題ほか：2022年1月8日（土）12:00～随時配信スタート
スタッフ
原作：「ドールズフロントライン」（SUNBORN Network Technology, Mica Team）
監督：上田繁
シリーズ構成・脚本：倉田英之
キャラクターデザイン：山田正樹
音楽：渡邊崇
アニメーション制作：旭プロダクション
プロデュース：ワーナー ブラザース ジャパン
キャスト
M4A1：戸松遥
M16A1：山根希美
ST AR-15：加藤英美里
M4 SOPMOD II：田村ゆかり
ジャンシアーヌ：小松未可子
カリーナ：東山奈央
エージェント：生天目仁美
スケアクロウ：奥野香耶
エクスキューショナー：伊藤静
クルーガー：大塚明夫