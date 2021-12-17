『バンドリ！』プロジェクトより劇場版『BanG Dream! Episode of Roselia Ⅰ : 約束』と『BanG Dream! Episode of Roselia Ⅱ : Song I am.』のBlu-rayが同時登場している。
『BanG Dream! Episode of Roselia Ⅰ : 約束』Blu-rayにはスマートフォン向けゲーム『バンドリ！ ガールズバンドパーティ！』で配信中の楽曲「Keep Heart」「Original Call」のフルサイズ音源を収録したCDのほか、劇場版の劇伴を収録。
『BanG Dream! Episode of Roselia Ⅱ : Song I am.』には劇場で公開された映像を改めて編集したディレクターズカット版が収録されるとともに、『バンドリ！ ガールズバンドパーティ！』で配信された彼女たちの大きな節目となる楽曲「Sprechchor」のフルサイズ音源とMVが収録されるほか、劇場版の劇伴を収録。
また付属グッズとして、ジャケットイラストを使用した三方背ケースと劇場版『BanG Dream! Episode of Roselia Ⅱ : Song I am.』リサイズ台本が付属している。
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