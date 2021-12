SCANDAL・RINA「時代にカウンターを打つような曲もある」新作『MIRROR』に込めた想いを語る

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。12月13日(月)の配信では、来年の1月26日(水)にリリースする新作『MIRROR』のタイトルに込めた熱い想いを語ります。HARUNA:今週は、来年の1月26日(水)にリリースするニューアルバム『MIRROR』について、話していこうと思います。題して…「鏡よ、鏡よ、鏡さん、MIRRORのことを教えて!!」RINA:なるほど、今回はこういう感じね。TOMOMI:まともだね。HARUNA:ちゃんと台本通りに読みました。さて、ニューアルバム『MIRROR』の詳細も少しずつ発表になっていまして。12月13日時点で、話してもいいことを話してくださいってことなんですけど。RINA:いや、なんでも話すよ?HARUNA:わりとなんでも話せるよね。TOMOMI:大事なことは、まだ完成していないってことなんですよ……。この収録の後にマスタリングを始めて、完成は夜になるかな。RINA:そうなるね、今日完成ってことやね。HARUNA:やっとできるね……。RINA:ねー。HARUNA:できてよかったー。RINA:よかったなー、頑張ったなー。HARUNA:『MIRROR』っていうタイトルが決まったのも、ギリギリだったもんね。RINA:そうやねえ。HARUNA:秋頃だったかな。RINA:うん。TOMOMI:秋か……。HARUNA:大阪城ホールの公演が終わって、そこからミーティングっていう感じだったもんね。TOMOMI:3回くらいミーティングして決まらなかったよね。HARUNA:もっと決まらなかったような気がするよ。TOMOMI:そうやったっけ? 何回もミーティングをやって決まらんくて「次回に持ち越しましょう」って感じだったか。RINA:ずっと(アルバムに対する)4人のイメージは一緒やったよな。TOMOMI:「光」とか、キーワードは共通して持ってたんだけどね。RINA:なんか繊細な感じで、キャッチーなワンワードで「ガラス」とか、壊れそうな繊細なイメージがずっとあって。でも、思い返してみたら、このアルバムの制作期間中は、変わっていく時代と向き合ったり、自分たちと向き合ったり、そんな1年半になったなっていうのがあって。そういう時期にできた曲ばかりだから『MIRROR』になったんだよね。ありのままの自分を表現した曲もあるし、時代にカウンターを打つような曲もあるし。HARUNA:強さも脆さもあっていいっていうか、やっと強さにも向き合えるようになってきたかなって、そんな数ヶ月間だったよね。大阪城ホールを経てね。RINA:そうやね。「エターナル」「アイボリー」は柔らかくて優しい表現やったけど、タイトル曲にもなってる「MIRROR」は、ちょっと良い意味で本当に強気なニュアンスの曲だし、絶妙なタイトルをつけられたなって思う。HARUNA:良かったよ。アルバムタイトル曲が、今の自分たちを象徴している1曲になって。RINA:タイトルができてから、作ったからね。HARUNA:最後にピースをはめることができたね。* * *ということで、来年1月26日(水)リリースのニューアルバムに乞うご期待です。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト:https://audee.jp/program/show/100000056