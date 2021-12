受験生のお悩み「一回集中が切れると続かない…」を解決！ QuizKnockが経験談

QuizKnockのメンバーが受験生を応援するTOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK! 天才LOCKS!」。12月14日(火)の放送では、須貝駿貴さんと響平さんが、“一回集中が切れると続かない”という中学校3年生のリスナーに、自身の経験を踏まえたアドバイスをしました。【こんばんは! 中学3年生の受験生です。私は1回集中が切れると、どうしても次の集中するタイミングが見つかりません。例えば前日寝る前に明日の計画などを立てても、ひとつめのタスク(英語のワークを終わらすなど)が達成されると、もう満足してしまい集中力が切れ、そのまま1日を終わらせてしまいます。前まではそれでも良かったのですが、今年は高校受験ということで、このままでは駄目だなと感じています。QuizKnockのみなさんは、1回休憩などを挟んでから、再度集中力を取り戻すためにしていたことなどありますか?】響平:僕、これめちゃめちゃわかるんですよね。僕も1回休憩に入ると、“無限時間”休憩しちゃうんですよ……(笑)。須貝:おい、有限だろ!響平:(笑)。まず、“計画を立てて1つ目のタスクが終わってしまうと満足する”ってことなんですけど……。須貝:うんうん。響平:計画の立て方の話なんですけど、それは“前までの自分が、明日の自分にいちばんやってほしかったこと”だと思うんですよね。なので、優先順位がちゃんとわかっているのであれば、いちばんやってほしかったことを達成しているので、まず、自分のことを褒めてあげていいんじゃないかと思います!須貝:ほうほう。響平:計画っていうのは、“やるときの自分のことを、何もわかっちゃいない前の自分”が作っているので(笑)。今はやりたくないのに、前の自分が「こんなことをやれ!」と言ってるみたいな……。全部やるのは不可能、って思ってもいいかもしれないですね。須貝:うんうん。響平:集中力が切れたときに、どうやってもう1回集中し直すか、なんですけど……場所を変えたり、10分ぐらい散歩してからもう1回座る、というようなことをすると、気持ちが入れ替わるんですよね。それでもう1回、タスクが進められるんじゃないかなと思います。僕は受験期にそうしていました!須貝:いいね! 僕も響平と結構同じことを思っていて……。高校生のときにやってたんだけど、1個やると満足するのってめっちゃわかるんです。だから1個をめっちゃ長くしてた。響平:あ~なるほど。須貝:“物理の熱力学しかやらない週”みたいなのがあって(笑)。その週は熱力学をやらないといけないから、その日で終わりじゃないのよ! 明日になっても終われないのよ! 1時間で終わり、ってことじゃないから。そうやってコントロールしてたかな。響平:“専念する”って感じで、自分を追い込むということですね。須貝:はい。ということで、結論!●QuizKnockのメンバーに答えてもらいたい受験に関する相談はこちらまで!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★★12/13(月)~12/17(金)のSCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★★