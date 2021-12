LiSA 2021年にリリースした全16曲振り返り「本当に充実した1年」

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。4月にデビュー10周年を迎え、精力的に活動してきたこの2021年の振り返りとして、新たにリリースした全16曲をオンエアー。それぞれの楽曲を解説しながら、ライブで披露した際の感想などを伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」12月15日(水)放送分)LiSA:今夜はLiSA先生が2021年にリリースした楽曲を並べて、全曲オンエアーしたいと思います!待って! この曲今年だったんだ(笑)。うわー、もう恐ろしくなってきた!この曲は年明けということもあって、幕開けを歌った楽曲でございますね。LADYBUGツアーでも1曲目に歌っていたんですけど、歌えば歌うほどめちゃくちゃ意味が増して……! みんなと迎える幕開け最高だったな~。こちらは「dawn」の唯一のカップリング曲です。この曲はアコースティックライブで初めて歌ったんですけど、これね、ライブでやると全然化けるんですよ! 新しい自分の一歩を踏み出していくという「BRAND NEW YOU」でございます!こちらは、「ZONe」(エナジードリンク)のCMでも流れていました。この曲も、ライブでめちゃくちゃ化けた楽曲ですねー。みんながうちわとかセンスとかで各々手を振ってくれるんですけど、とにかく無条件で踊れる! 楽しかったな~。こちらは、B’zの松本(孝弘)さんに書き下ろしていただいた楽曲です……っていうか、この曲も今年なんだ! っていう(笑)。ミュージックビデオで、大きな怪物を大きな矢を飛ばして壊しているんですけど、いろんな意味の怪物を、今年もたくさん倒してきたなーと思っています!は~これも今年かぁ! 恐ろしいな、今年(笑)。こちらは、初めての実写映画の主題歌でございます。映画『夏への扉 ―キミのいる未来へ―』の主題歌だったんですけど、これも劇場で聴いたときに「すごく感動したな~」という思い出です!これは、女王蜂のアヴちゃんが書いてくださった楽曲ですね。これもライブの色を一新、変えてくれましたねー。しかも「GL」って楽しいときもそうだけど、自分を無敵モードにしてくれるっていうか。無敵になりたい時に聴いてください(笑)。『LADYBUG』のアルバム濃いね! めちゃめちゃ濃いね(笑)。こちらはSiMのMAHさんの(提供)楽曲なんですけど、これもライブで化けるなと思いましたね。特に、みんなの声が出るようになったら最強にすごいだろうなー! と想像しております。うっ憤が溜まったときは、ぜひ歌ってほしいと思います!(笑)。サビが流れると踊りたくなる(笑)。もうダンスが染み付いてる曲です! ゆずの北川(悠仁)さんに作っていただいた曲です!あ~、いろいろ思い出すー!「Letters to ME」には、思い出しかこもっておりません! はい……いろいろ思い出しますね!ドラマ「プロミス・シンデレラ」の主題歌になっておりますが、ミュージックビデオのダンスが印象的な楽曲です! これもツアー中にリリースしたんだよな~。なんか昨日のことのように覚えてるけど、もう何ヶ月も前なんだよな~(笑)。“rapid lady”、もうそのまんま私の気持ちですね。パタパタと忙しい女の子ですね、っていう曲です。あ、そういえば……「HADASHi NO STEP」から、田淵(智也)先輩(提供楽曲)ゾーンが始まっております!こちらは、田淵先輩とtofubeatsさんが作ってくれた楽曲です。聴くだけで楽しくなれる楽曲ですね。ワガママになりたいときに、ぜひ聴いてほしいと思います!(10月15日に配信リリース)なんか最近な感じしてきた! あれ、昨日まで歌ってなかったっけ? って気持ちになって来た!(笑)。こちらはYOASOBIのコンポーザーでもあるAyaseさんが作ってくださった、『劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア』の楽曲です!これ挟むんかい……!(笑)。「Wake Me Up!」でございます。(11月11日にリリースされた)SPEEDさんのトリビュートアルバム(『SPEED SPIRITS』)に参加させていただいた楽曲です。あー、やっとここまできた! やっと現世に戻って来た感じがする……!(笑)。こちらは、TVアニメ「鬼滅の刃」無限列車編のオープニングテーマの楽曲ですね。この曲も、たくさん歌ってきましたね~。イントロとかでドドドド♪ってところがあるんですけど、「これヘドバンじゃない?」ということで、バンドメンバーのパフォーマンスがずっとヘドバンになってるの。ぜひみなさん、ライブでもヘドバンお願いします!こちらも、TVアニメ「鬼滅の刃」無限列車編のエンディングテーマとなっております!LiSA:ということで、私LiSAが2021年にリリースした楽曲、全16曲を振り返ってみましたが……バカじゃないの? もう1回言うね、バカじゃないの!?(笑)。1年で16曲っておかしいから! そんなことあります!? 10周年って、こんなにお祝いしてよかったんでしたっけ?(笑)。でもありがたいですね。新曲を16曲作って、さらにアコースティックライブを行い、アリーナツアーを行い、たくさんテレビでも歌唱させていただき、いろんなグッズを作らせていただいて……あれ? なんかもう、4年分ぐらい作った気がしますよね?(笑)。本当に充実した1年だったなと思っております。10周年は4月まで続きます。よろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★★12/13(月)~12/17(金)のSCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★★