LiSA先生3人説も！2021年のパワフルな活動に SOL!こもり校長＆ぺえ教頭がびっくり

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。12月15日(水)の放送では、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、番組レギュラーであるLiSAの2021年の活動について語り合う時間がありました。そのトークを紹介します。LiSAは、毎週水曜に番組内のコーナー「LiSA LOCKS!」で声を届けています。同日の放送では、『LiSA先生が2021年にリリースした全16曲を全曲オンエアー!』と題してお届けしていました。これは、そのコーナー後に校長と教頭が感想を伝えた部分です。こもり校長:(LiSA先生は)ナチュラルにすごいね。2021年に出た曲が16曲! 1ヵ月に1曲のペースじゃないからね。もっとだから!ぺえ教頭:ね~(笑)。こもり校長:やっぱり、嵐のように勢いのある人は違うな、とちょっと感じる……ぶっちゃけ。ぺえ教頭:わかるわ(笑)。こもり校長: 2020年の「炎」でレコ大をとって……素晴らしいよね。ぺえ教頭:勢いが止まらないわね。これからも楽しみ!こもり校長:あと……個人的には、(9月にシングルリリースされた)「HADASHi NO STEP」が好きなんだよね。ぺえ教頭:(楽曲がオンエアされたときに)ノってたわよね。私はSPEEDさんも大好きだから「Wake Me Up!」(11月にリリースされたトリビュートアルバム『SPEED SPIRITS』に収録)のカバーが本当にうれしくて。何度も聴いているわ。こもり校長:改めて、やっぱりすごいですね。LiSA先生! 今年ももうすぐ終わりますからね。体調だけは気をつけてください!ぺえ教頭:そうね、お忙しいから。こもり校長:先週(12月8日に)武道館公演が終わったばかりですし、年末はテレビも……紅白もありますので!ぺえ教頭:すごいね! こういうのって、1人でもつの? 体調は……。本当は3人くらいいるんじゃないの!?こもり校長:俺も思う(笑)。「LiSA“A”」「LiSA“B”」「LiSA“C”」みたいな……。ぺえ教頭:そうそう! それくらいじゃないと、納得できない(笑)。本当にパワフルだね。こもり校長:僕は(GENERATIONS from EXILE TRIBEのメンバーとして)年末にお会いできる機会も多いですから、力を合わせてSCHOOL OF LOCK! も頑張っていきましょうね!この日の放送では、クイズに正解したリスナーがクリスマスの応援資金をゲットする『リア充VS非リア充! クリスマス応援資金10万円争奪クイズバトル!!!』も行われました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★★12/13(月)~12/17(金)のSCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★★