MAN WITH A MISSIONのアリーナツアー「MAN WITH A MISSION Presents『Merry-Go-Round Tour 2021』」のファイナル公演が、昨日12月15日に大阪・大阪城ホールで開催された。

11月30日の神奈川・横浜アリーナ公演を皮切りに全国3都市で6公演が行われた本ツアー。各会場2DAYSライブとなっており、1日目はマンウィズ結成当初から日本クラウン在籍時代にリリースされた楽曲が中心に披露され、結成当時にステージをともにしたアーティストがオープニングゲストに招かれた。2日目は2013年以降にリリースされた楽曲を中心にセットリストが構成され、ニューカマーアーティストがオープニングゲストとして出演した。

ファイナル公演ではSuspended 4thがオープニングを飾り、多才なプレイで観客を魅了。十分に温まった場内にマンウィズの登場SEであるBad Religion「MAN WITH A MISSION」が鳴り響くと、結成10周年の昨年に企画され、新型コロナウイルスの影響で中止となった野外イベント「THE MISSION」で使用予定だったオオカミの巨大バルーンがステージ下方から吊るし上げられた。マンウィズがまず演奏したのは「Change the World」「evils fall」。Jean-Ken Johnny(G, Vo, Raps)が「言イタイコトハワカリマスネ? 思ウ存分ニ楽シンデ、ソシテナニヨリモ、カカッテキナサイ!」と叫ぶと観客は大きな拍手で応戦した。

「evergreen」はレーザーや炎でド派手に演出され、会場の熱気がますます高まる。また本ツアーのタイトル曲「Merry-Go-Round」はミュージックビデオさながらのライティングで届けられた。「Memories」では観客がスマートフォンのライトを灯して煌めく空間が生み出され、イントロから拍手が湧き起こった「higher」で前半のハイライトを迎えた。

マンウィズのライブお馴染みの動画コーナーののち、NHK みんなのうたで使用された「小さきものたち」をJean-Ken JohnnyとサポートギターのE.D.Vedderがアコースティックで披露。ステージに戻ったバンドメンバーは、最新アルバム「Break and Cross the Walls I」に収録されているAC/DC「Thunderstruck」のカバーをトップギアで演奏した。その後マンウィズは、Fall Out Boyのパトリック・スタンプ(Vo)プロデュース楽曲「Dead End in Tokyo」、海外リリースした「When My Devil Rises」に続き、メドレーで「Take Me Under」「Dive」「Hey Now」といったナンバーを展開し、「Remember Me」でライブを締めくくった。

鳴りやまぬ拍手で迎えられたアンコールでは、「Break and Cross the Walls I」の連作アルバムとして「Break and Cross the Walls II」が2022年5月にリリースされること、そして来夏には全国ツアーが行われることが発表された。「全国ツアーデオ待チシテオリマス!」とJean-Ken Johnnyがファンと約束を交わし、マンウィズは「INTO THE DEEP」「Winding Road」「FLY AGAIN -Hero's Anthem-」を披露して「Merry-Go-Round Tour 2021」の幕を下ろした。

「MAN WITH A MISSION Presents『Merry-Go-Round Tour 2021』」2021年12月15日 大阪府 大阪城ホール セットリスト

01. Change the World

02. evils fall

03. evergreen

04. Raise your flag

05. database

06. Merry-Go-Round

07. Memories

08. higher

09. 小さきものたち

10. Thunderstruck

11. Dead End in Tokyo

12. When My Devil Rises

13. メドレー(Take Me Under / Dive / Hey Now)

14. Remember Me

<アンコール>

15. INTO THE DEEP

16. Winding Road

17. FLY AGAIN -Hero's Anthem