湘南ベルマーレは16日、13選手と2022シーズンの契約を更新したことを発表した。

湘南は今季、明治安田生命J1リーグを7勝16分け15敗、勝ち点「37」の16位で終え、最終節にJ1残留を決めた。今月6日には9月から就任している山口智監督の続投を発表している。

今回契約更新が発表されたのはDF岡本拓也やFWウェリントン、DF石原広教ら13選手。なお、今後の契約更新選手は決まり次第発表される。

2022シーズンの契約を更新した選手は以下の通り。

■DF石原広教

生年月日：1999年2月26日

2021年Jリーグ出場：37試合（3,062分）出場／0得点

■DF舘幸希

生年月日：1997年12月14日

2021年Jリーグ出場：29試合（2,081分）出場／0得点

■DF岡本拓也

生年月日：1992年6月18日

2021年Jリーグ出場：37試合（2,661分）出場／4得点

■FWウェリントン

生年月日：1988年2月11日

2021年Jリーグ出場：26試合（1,614分）出場／6得点

■DF山本脩斗

生年月日：1985年6月1日

2021年Jリーグ出場：8試合（703分）出場／0得点

■GK堀田大暉

生年月日：1994年10月5日

2021年Jリーグ出場：0試合出場／0得点

■DF大岩一貴

生年月日：1989年8月17日

2021年Jリーグ出場：25試合（1,775分）出場／1得点

■GK富居大樹

生年月日：1989年8月27日

2021年Jリーグ出場：4試合（360分）出場／0得点

■DF畑大雅

生年月日：2002年1月20日

2021年Jリーグ出場：22試合（1,413分）出場／0得点

■FW池田昌生

生年月日：1999年7月8日

2021年Jリーグ出場：18試合（718分）出場／0得点

■MF平岡大陽

生年月日：2002年9月14日

2021年Jリーグ出場：10試合（639分）出場／1得点

■GK立川小太郎

生年月日：1997年1月4日

2021年Jリーグ出場：0試合出場／0得点

■FW町野修斗

生年月日：1999年9月30日

2021年Jリーグ出場：31試合（1,784分）出場／4得点