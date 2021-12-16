TVアニメ「天才王子の赤字国家再生術」のPV第2弾が公開された。
TOKYO MXほかで2022年1月11日より放送される「天才王子の赤字国家再生術」は、GA文庫より刊行されている鳥羽徹の小説が原作。弱小国家・ナトラの王子ウェインが、補佐官のニニムに支えられながら、知恵と機転で国をマネジメントしていく様子が描かれる。PVでは新規映像が使われ、ウェインとニニムを取り巻くキャラクターたちが登場。やなぎなぎ×THE SIXTH LIEによるオープニングテーマ「LEVEL」も初披露された。また公式Twitter（@tensaiouji_PR）ではPV公開を記念して、キャストの直筆サイン入りポスターとAmazonギフトコードが当たるキャンペーンを開催中。希望者は12月26日23時59分までに応募しよう。
さらにABEMAでは2022年1月4日19時より、GAレーベル発のWebイベント「GA文庫＆GAノベル 2022新春アニメ祭り！ ～謹GA新年 失格紋の！天才王子の！処刑少女の！転生賢者の！ダンまちの！コラボSP～」を配信。アニメ「天才王子の赤字国家再生術」からウェイン役の斉藤壮馬、ニニム役の高橋李依、フラーニャ役の千本木彩花が出演し、作品の魅力を紹介するほか、本編映像が先行公開される。
「GA文庫＆GAノベル 2022新春アニメ祭り！ ～謹GA新年 失格紋の！天才王子の！処刑少女の！転生賢者の！ダンまちの！コラボSP～」
配信：ABEMA アニメLIVE2チャンネル
日時：2022年1月4日（火）19時00分～23時10分 ※配信後、3月31日（木）まで無料でアーカイブ視聴が可能。
TVアニメ「天才王子の赤字国家再生術」
放送情報
TOKYO MX：2022年1月11日（火）より毎週火曜日23:00～
BS日テレ：2022年1月11日（火）より毎週火曜日24:00～
AT-X：2022年1月11日（火）より毎週火曜日22:30～
配信情報
ABEMAで地上波同時・独占先行配信
スタッフ
原作：鳥羽徹（GA文庫 / SBクリエイティブ刊）
キャラクター原案：ファルまろ
監督：玉川真人
シリーズ構成：赤尾でこ
キャラクターデザイン：應地隆之介
音楽：佐橋俊彦
アニメーション制作：横浜アニメーションラボ
キャスト
ウェイン：斉藤壮馬
ニニム：高橋李依
フラーニャ：千本木彩花
ロウェルミナ：東山奈央
フィシュ：日笠陽子
ナナキ：榊原優希
ゼノ：中島由貴
ハガル：菅生隆之
ラークルム：濱野大輝
グリュエール：大塚明夫
トルチェイラ：釘宮理恵
カルドメリア：能登麻美子
ディメトリオ：木島隆一
バルドロッシュ：松田健一郎
マンフレッド：河西健吾