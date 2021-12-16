TVアニメ「天才王子の赤字国家再生術」のPV第2弾が公開された。

TOKYO MXほかで2022年1月11日より放送される「天才王子の赤字国家再生術」は、GA文庫より刊行されている鳥羽徹の小説が原作。弱小国家・ナトラの王子ウェインが、補佐官のニニムに支えられながら、知恵と機転で国をマネジメントしていく様子が描かれる。PVでは新規映像が使われ、ウェインとニニムを取り巻くキャラクターたちが登場。やなぎなぎ×THE SIXTH LIEによるオープニングテーマ「LEVEL」も初披露された。また公式Twitter（@tensaiouji_PR）ではPV公開を記念して、キャストの直筆サイン入りポスターとAmazonギフトコードが当たるキャンペーンを開催中。希望者は12月26日23時59分までに応募しよう。

さらにABEMAでは2022年1月4日19時より、GAレーベル発のWebイベント「GA文庫＆GAノベル 2022新春アニメ祭り！ ～謹GA新年 失格紋の！天才王子の！処刑少女の！転生賢者の！ダンまちの！コラボSP～」を配信。アニメ「天才王子の赤字国家再生術」からウェイン役の斉藤壮馬、ニニム役の高橋李依、フラーニャ役の千本木彩花が出演し、作品の魅力を紹介するほか、本編映像が先行公開される。

「GA文庫＆GAノベル 2022新春アニメ祭り！ ～謹GA新年 失格紋の！天才王子の！処刑少女の！転生賢者の！ダンまちの！コラボSP～」

配信：ABEMA アニメLIVE2チャンネル

日時：2022年1月4日（火）19時00分～23時10分 ※配信後、3月31日（木）まで無料でアーカイブ視聴が可能。

TVアニメ「天才王子の赤字国家再生術」

放送情報

TOKYO MX：2022年1月11日（火）より毎週火曜日23:00～

BS日テレ：2022年1月11日（火）より毎週火曜日24:00～

AT-X：2022年1月11日（火）より毎週火曜日22:30～

配信情報

ABEMAで地上波同時・独占先行配信

スタッフ

原作：鳥羽徹（GA文庫 / SBクリエイティブ刊）

キャラクター原案：ファルまろ

監督：玉川真人

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：應地隆之介

音楽：佐橋俊彦

アニメーション制作：横浜アニメーションラボ

キャスト

ウェイン：斉藤壮馬

ニニム：高橋李依

フラーニャ：千本木彩花

ロウェルミナ：東山奈央

フィシュ：日笠陽子

ナナキ：榊原優希

ゼノ：中島由貴

ハガル：菅生隆之

ラークルム：濱野大輝

グリュエール：大塚明夫

トルチェイラ：釘宮理恵

カルドメリア：能登麻美子

ディメトリオ：木島隆一

バルドロッシュ：松田健一郎

マンフレッド：河西健吾