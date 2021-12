すみっコたちが両面にこんがり焼けるパンケーキメーカー♪

バンダイナムコグループのシー・シー・ピーでは、「きゃらニクス」ブランドより、『こんがりきゃらパンケーキメーカー すみっコぐらし』を、全国の雑貨店、家電量販店、ホームセンター、ECショップ等にて順次一般発売する。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

11月5日(金)には、劇場版第2弾『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』が公開された。

本商品は、焼き上がるとすみっコぐらしのキャラクターが両面にあらわれるパンケーキメーカー。パンケーキ生地をプレートに流し込み、蓋を閉じて手前のストッパーをロック。約3分待つだけで簡単にパンケーキが焼き上がる。しっかり上下で生地を挟むため、裏返す手間もなく、むらなく続けて何枚も焼くことができる。

焼き上がると片面には「すみっコ」が、もう片面には小ぶりながら人気のキャラクター「みにっコ」が周りからのぞき込むような形で現れる!

市販のパンケーキ生地を使用することができるため、手間を掛けずに子どもが喜ぶ可愛いパンケーキのおやつを自宅で作ることができる。また、約3分で焼き上げるため、忙しい朝食やちょっとリフレッシュしたいティータイムにもぴったりだ。

