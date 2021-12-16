コスプレイヤー紗雪が12月13日、自身のTwitterを更新し競泳水着ショットを披露した。
紗雪は「競泳水着しか勝たん!」とツイートし、競泳水着ショットを披露。この投稿にファンからは「これは優勝」「流石の美脚と笑顔が尊い」「最強コラボ」といった声が寄せられた。
競泳水着しか勝たん！ pic.twitter.com/lFpe34XDW2— 紗雪@ｺﾐｹ2日目西か09b (@sayuki_cos) December 13, 2021
コスプレイヤー紗雪が12月13日、自身のTwitterを更新し競泳水着ショットを披露した。
紗雪は「競泳水着しか勝たん!」とツイートし、競泳水着ショットを披露。この投稿にファンからは「これは優勝」「流石の美脚と笑顔が尊い」「最強コラボ」といった声が寄せられた。
競泳水着しか勝たん！ pic.twitter.com/lFpe34XDW2— 紗雪@ｺﾐｹ2日目西か09b (@sayuki_cos) December 13, 2021
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