ブンデスリーガ第16節の5試合が15日に各地で開催された。

MF長谷部誠とMF鎌田大地が所属するフランクフルトはアウェイでボルシアMGと対戦。乱打戦となった一戦は2-2で迎えた55分に鎌田がラファエル・サントス・ボレとのワンツーで中央を突破すると、最後は左足を振り抜き勝ち越しゴールをマーク。鎌田にとっては待望の今季リーグ戦で初ゴール、公式戦通算では4ゴール目となった。これが決勝点となり3-2で勝利。チームは2連勝を飾った。なお、鎌田はフル出場、長谷部は73分から途中出場した。

ドルトムントはホームでグロイター・フュルトと対戦。33分にアーリング・ハーランドのゴールで先制すると、82分にもハーランドが追加点をマーク。88分にはドニエル・マレンがダメ押しゴールを挙げ、3-0で快勝した。

MF原口元気とMF遠藤渓太が所属するウニオン・ベルリンはホームでフライブルクと対戦したが、スコアレスドローに終わった。なお、先発出場した原口は72分までプレー。ベンチスタートとなった遠藤に出場機会はなかった。

そのほか、レヴァークーゼンはホッフェンハイムと2-2のドロー。アウクスブルクとライプツィヒの一戦も1-1の引き分けに終わっている。

ブンデスリーガ第16節の結果は以下の通り。次節は17日から19日にかけて行われる。

■第16節結果

▼14日

シュトゥットガルト 0-5 バイエルン

ヴォルフスブルク 2-3 ケルン

マインツ 4-0 ヘルタ・ベルリン

ビーレフェルト 2-0 ボーフム

▼15日

ボルシアMG 2-3 フランクフルト

ドルトムント 3-0 グロイター・フュルト

レヴァークーゼン 2-2 ホッフェンハイム

ウニオン・ベルリン 0-0 フライブルク

アウクスブルク 1-1 ライプツィヒ

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 バイエルン(40/+36)

2位 ドルトムント(34/+16)

3位 レヴァークーゼン(28/+13)

4位 ホッフェンハイム(27/+9)

5位 フライブルク(26/+11)

6位 マインツ(24/+9)

7位 フランクフルト(24/+2)

8位 ウニオン・ベルリン(24/+1)

9位 ライプツィヒ(22/+10)

10位 ケルン(22/-1)

11位 ヴォルフスブルク(20/-8)

12位 ボーフム(20/-9)

13位 ボルシアMG(18/-10)

14位 ヘルタ・ベルリン(18/-16)

15位 シュトゥットガルト(17/-8)

16位 アウクスブルク(17/-9)

17位 ビーレフェルト(13/-10)

18位 グロイター・フュルト(4/-36)

■第17節対戦カード

▼17日

バイエルン vs ヴォルフスブルク

▼18日

ライプツィヒ vs ビーレフェルト

フランクフルト vs マインツ

ホッフェンハイム vs ボルシアMG

ボーフム vs ウニオン・ベルリン

グロイター・フュルト vs アウクスブルク

ヘルタ・ベルリン vs ドルトムント

▼19日

フライブルク vs レヴァークーゼン

ケルン vs シュトゥットガルト