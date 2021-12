元つばきファクトリー・小片リサ、ソロとしての第一歩「16ビートを“刻まない”ことに苦労も」

2015年から2020年までつばきファクトリーとして活躍、2021年6月からはソロアーティストとして活動を始めた小片リサ。12月15日には最初の一歩となるカバーアルバム『bon voyage!〜risa covers〜』をリリースする彼女に、聞きどころやソロとしての意気込みを聞いた。

──まず、『bon voyage! ~ risa covers ~』の聴きどころを教えてください。

小片 全11曲のカバーアルバムで、私にとってソロ歌手として出発点となります。収録されている楽曲はジャンルや発表された時代が幅広く、どんな世代の方でも1曲は知っているのではないかと思います。あと最近はシティポップが世界的なブームになっていますよね。今回の『真夜中のドア~stay with me』もその流れの中で注目されている楽曲ですし、他にも『雨音はショパンの調べ』や『愛が止まらない~Turn it Into Love~』といった海外で有名な曲が収録されているんです。なので、日本以外の国の方にもアピールできたらなと考えています。

──往年の名曲をカバーするにあたって苦労したことはありましたか?

小片 ハロー!プロジェクトにいると16ビートを刻むことを徹底して教えられるので、その違いに苦労しました。特に私の場合、ハロプロに入る前の小学生のうちからナイスガールトレイニーでつんく♂さん特有の16ビートを叩き込まれましたので。そういう意味で言うと、今回の収録曲でも『SEXY』などは今まで取り組んだことがない表現だったから勉強になった部分はすごく大きかったです。

──つばきファクトリーの『ふわり、恋時計』もカバーと言えばいいのでしょうか? 再びレコーディングされていますね。

小片 ソロとして活動していくことになったのに、グループ時代の曲ばかりやるのは違う気がするんです。でも今までやってきた曲の中でも、自分が得意としている表現は伸ばしていきたいんですよね。『ふわり、恋時計』はレコーディングしたときからしばらく経っているし、その間に私の歌い方もだいぶ変わったんですね。なので今回は「今、自分が表現するんだったらこうします」という解釈を入れてみました。「成長したな」と聴いている方に感じていただけたらうれしいです。

──『bon voyage! ~ risa covers ~』は、小片さん特有の切ない歌唱法が随所に炸裂している点も新鮮でした。これは相当意識したんですか?

小片 そうですね。「歌手として自分の持ち味はなんだろう?」と考えたとき、「儚い声だね」と言われることが多かったので。私も小学生でマイクを持ち始めたときは、儚い歌手になろうなんて考えていなかったし、むしろ元気いっぱいの可愛いアイドルになるつもりでした。4人時代のスマイレージ、いわゆる「4スマ」に憧れていましたしね。だけどつばきファクトリーとして活動していくうちに「自分はこういう方向性の方が光るのか」と徐々に気づいていったんです。なので、特にこの2~3年は自分でも意識してアンニュイな雰囲気を出すようにしていました。

──2020年はM-Lineのツアー「M-line Special 2021~Make a Wish!~」に参加し、多数のハロプロ楽曲も披露してきました。生粋のハロプロファンでもある小片さんの「知る人ぞ知る隠れたハロプロ名曲」を教えてください。

小片 まずは、ツアーで宮本佳林さんとBitter&Sweetさんが披露していたんですけど、美勇伝さんの『銀杏~秋の空と私の心~』(2004年/作詞・作曲:つんく、編曲:鈴木俊介)を挙げたいです。美勇伝さんのデビュー曲『恋のヌケガラ』のカップリングだったらしいんですけど、正直、私もこの曲は知らなかったんですよね。でもとにかくこの『銀杏』はハモリのパートが素敵なんです。Bitter&Sweetの2人はハモリでの息が本当にピッタリなので、生で聴くハーモー二ーも美しさにうっとりしてしまいましたし、M-Line Specialの見所の1つにもなっていると思います。

──ありがとうございます。他にもありますか?

小片 2曲目は安倍なつみさんの『恋の花』(2005年/作詞・作曲・編曲:BULGE)。これは私もM-Line Specialで歌わせていただいたんですけど、意外にも「知らなかったけどいい曲だね」と驚かれることが多くて。和風テイスト溢れるメロディが大好きなんですけど、歌ってみたら私の声に合っていると指摘されることが多くてうれしくなりました。

──最後に、もう1曲くらい挙げてください。

小片 宮本さんともよく話しているんですけど、スマイレージ初期の曲を歌いたいんですよ。デビューした4人時代のスマイレージは「4スマ」ってファンの人から呼ばれていて、ものすごく可愛い曲が多いんですけど、アンジュルムになってからはあまりやらなくなってしまったんですよね。だから「ここはもう私たちでやりましょう!」って2人で盛り上がっていまして(笑)。宮本さんも宮本さんでスマイレージのオーディションを受けたりもしているから、特別な思い入れがあるそうなんです。

──なるほど。では、4スマの中で1曲を選ぶとしたら?

小片 これが難しくて! まず4スマはカップリング曲にカバーが多いので、「知られざる曲」というのがあまりないんですよ。その代わり『○○ がんばらなくてもええねんで!!』『有頂天LOVE』『スキちゃん』『夢見る15歳』『恋にBooing ブー!』『ショートカット』……もう本当にすべて名曲しかないんです。ただ、『ぁまのじゃく』だけは絶対に歌っちゃいけないと思っています。あのインディーズデビュー曲は神聖だから、おいそれと私なんかが歌うことは許されないと言いますか……。『パン屋さんのアルバイト』とかもいいけど、でも1曲だけ選ぶとなったら、やっぱり『同じ時給で働く友達の美人ママ』(2010年/作詞・作曲:つんく、編曲:山崎淳)になりますかね。

──ありがとうございます! 最後に、ソロ歌手としての本格始動にあたり、改めてファンにメッセージをお願いします。

小片 今回はカバーアルバムをリリースするということで、様々な名曲たちを一生懸命歌わせていただきました。今とりあえず考えているのは、来年も再来年もきちんとソロ歌手として活動を続けていくこと。そしてゆくゆくはカバーだけでなく、オリジナル曲も歌っていきたいと思っています。自分の強みを活かすことはもちろんですが、これまでできなかった新たな表現もどんどん身につけていきたいんですよ。とにかくまずは一人前の歌手にちゃんとなること。それが満足できるかたちになったら、お芝居とかにも興味があるので、いろんなジャンルで活動できるようになりたいというのが目標です。いつもみなさんの温かい声に支えられているので、これからも見守っていただければと思います。

小片リサ(おがた・りさ)

1998年11月5日生まれ、東京都出身。A型。2015年から2020年までつばきファクトリーのサブリーダーとして活躍し、2021年6月からはソロアーティストとして活動している。

